GrilliniRedditini Exxx…Polzive!!! Dal Friuli alla Toscana: Si al ritorno del reddito di cittadinanza, NO a Israele. Capozzella: “La Regione interrompa qualsiasi relazione col governo Netanyahu. No al patrocinio alla partita Italia-Israele a Udine”. Prove di CampoLargo in Toscana.

In Toscana è stato siglato l’accordo fra PD e M5Stelle, ovvero lo scarburato “Campo Largo” sognato da Conte. Cosa significa? Per prima cosa la grande novità che ha portato una messe di voti ai grillini: Il reddito di cittadinanza. Pare che l’accordo sia fondato sull’impegno economico di Giani per finanziare questa misura. Ci mancano solo i banchi a rotelle. Ma c’è un’altra novità che riguarda la Toscana e che matura in Friuli. Nel giorno in cui giunge la notizia che Hamas avrebbe accettato la proposta di tregua con il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi “che non ce l’hanno fatta”, interviene l’esponente dei 5Stelle di Pordenone Capozzella per chiedere misure contro Israele: «La Regione Friuli Venezia Giulia interrompa ogni relazione con il governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu. Non dia patrocinio alla partita Italia-Israele a Udine – e tutte le Agenzie ed Enti si adoperino per chiudere ogni azione di collaborazione, studio, attività varie con l’attuale governo israeliano a fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione. La Regione – osserva Capozzella – interrompa, quindi, come hanno già fatto altre Regioni in Italia, ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del suddetto Governo e con tutti i soggetti a esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato. Questo atto venga assunto subito nei confronti dell’attuale Governo israeliano, non del popolo israeliano.