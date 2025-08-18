Italia-IsraeleSottoFiele Exxx…Polzive!!! DiLenardo e Druetti (Possibile) infilano la supposta balonaria agli organizzatori dell’incontro: “Anche il presidente UEFA Čeferin si dimostra favorevole (forse) all’esclusione di Israele dalle partite”. La petizione contro la gara di Udine ha già raggiunto 15mila firme. “Non possiamo assistere a partite di calcio che sono un affronto alle vittime”.

A poche settimane dall’incontro di calcio fra Italia e Israele valido per le qualificazioni ai mondiali, attorno allo stadio il clima si sta surriscaldando. Druetti e Di Lenardo (AVS Possibile) tirano in ballo il presidente UEFA Čeferin per sottolineare la stonatura della presenza della squadra israeliana in competizioni internazionali ricordando sue dichiarazioni che “aprono” (forse) all’esclusione di Israele dalle gare di calcio. Come a Udine”. Intanto la petizione di Possibile contro Italia-Israele è arrivata a 15.000 firme.

«Le dichiarazioni di Aleksander Čeferin alla televisione slovena sono forse interpretabili come un’apertura sul tema dell’esclusione di Israele dalle competizioni. Le sue dichiarazioni sono criptiche, ma la UEFA ci ha abituato a un tale muro di gomma che è comunque una notizia: per il Presidente della UEFA, chiedersi se Israele debba continuare a giocare nelle competizioni internazionali mentre sta bombardando, affamando e portando avanti un genocidio in Palestina è “legittimo” ed è difficile dire quali decisioni verranno prese in futuro». Lo dichiarano Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile, e Andrea Di Lenardo, capogruppo di AVS-Possibile al consiglio comunale di Udine. I due esponenti di AVS e Possibile ricordano: «Noi pensiamo che chiedersi se escludere Israele dalle competizioni sportive sia qualcosa di più che legittimo: pensiamo che sia necessario, e altrettanto necessario sia rispondere che no, non possiamo assistere a partite di calcio che sono un affronto alle vittime, ai diritti umani, alla giustizia internazionale, come se niente fosse. A partire da Italia-Israele, prevista per ottobre a Udine. La petizione per dire no a Italia-Israele lanciata da Possibile ha già raggiunto le 15.000 firme – concludono Druetti e Di Lenardo – mentre sempre più voci si fanno sentire per dire che la via per fermare il genocidio passa anche dallo sport. Continuiamo a chiedere che i governi sospendano qualsiasi accordo internazionale con Israele e soprattutto che smettano di fornirgli armi, e crediamo che lo sport sia un tassello fondamentale per smettere di giustificare e ignorare i crimini contro l’umanità commessi sotto gli occhi del mondo. Se davvero Čeferin crede alle sue stesse parole, se davvero pensa che sia giunto il momento che la UEFA smetta di fingere di essere un’organizzazione sportiva che vive su un altro pianeta, non bastano gli striscioni generici e i bambini portati a fare delle passerelle sui campi da calcio: ci vogliono i fatti. No a Italia-Israele, no a Israele nelle competizioni internazionali».