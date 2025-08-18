GoriziaLetiziaExxx…Polzive!!! La capitale della Cultura è anche terra di manzi. “Io Sono Friuli VG” sbanca il jet set estivo. Ecco Stefano il torello isontino che ha sedotto Eleonora Berlusconi.

Fonte “DiLei”.

La notizia è apparsa su Libero alcuni mesi fa ma, per il Friuli è una una “perlina”. Oggi ne parla il MV. E finalmente si parla di amori, di feste, di party, di terrazze fru fru dove basta un gin tonic una fetta di anguria e di gorgonzola per rendere l’atmosfera elettrizzante. Le circostanze dove nascono e si coltivano le tentazioni della carne. Dai giornali specializzati, risulta che Eleonora Berlusconi, quarta figlia di Silvio, si sia molto “avvicinata” a un palestrato goriziano. Tal Stefano Tomadini. Chi è? Originario di Gorizia, Stefano è un noto modello e collabora con brand di livello internazionale. Si divide fra Londra e l’Italia, ha una grandissima passione per lo sport e per la cucina, mentre in passato ha praticato basket a livello agonistico.

Eleonora Berlusconi è la quarta figlia di Silvio Berlusconi, nata dal legame dell’ex premier con Veronica Lario. Ha due fratelli maggiori, Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio di Berlusconi con carla Dall’Oglio mentre è sorella di Barbara e Luigi, nati nel 1984 e nel 1988. Particolarmente riservata, Eleonora ha sempre cercato di tenersi lontana dalle luci dei riflettori. Dopo il diploma presso il Liceo Villoresi di Monza, si è trasferita a New York seguendo un corso di Business Management alla St. John University.

Tornata in Italia, Eleonora ha iniziato a lavorare nelle aziende di famiglia, collaborando con i fratelli. Nel 2011 ha iniziato una relazione con Guy Binns, modello inglese, da cui ha avuto tre figli. Ma nel 2022, dopo più di dieci anni, la relazione è naufragata. Dietro l’addio fra i due ci sarebbe l’ombra di un tradimento, mai confermato. In questi tre anni da single, Eleonora – forse a causa delle delusioni sentimentali – aveva deciso di dedicarsi esclusivamente al lavoro, concentrandosi sulla collaborazione con i fratelli.

“Papà è stato esempio di passione e amore per la vita. La mamma è stata sempre presente e, facendoci frequentare la scuola steineriana ha dato un’impronta alla nostra educazione – aveva svelato Luigi Berlusconi a Bruno Vespa, parlando delle sorelle e dell’azienda creata insieme, gestita con Eleonora e Barbara -. Abbiamo messo in piedi con le mie sorelle un family office, con investimenti diretti e di minoranza in aziende non quotate”, ha raccontato: “Abbiamo iniziato nel 2014, adesso abbiamo diciotto collaboratori più alcuni stagisti suddivisi in team con responsabilità nelle diverse aree”. Oggi Eleonora ha trovato nuovamente la felicità dal punto di vista sentimentale grazie a Stefano Tomadini, mentre l’ex compagno sarebbe legato a Eiza Gonzales, star di Netflix.

Ci aspettiamo che Bin o Anzil si facciano immortalare col bel goriziano e veicolare Stefano come testimonial di “Io sono FVG”.