Stampa&Mercato Exxx…Polzive!!! Zampata friulana sulle voci di cessione “Piccolo-Messaggero”. Entra in gioco il leader delle società di servizi Sergio Bini: interesse per i due quotidiani. Lo scoglio spacchettamento.

Alcuni giorni prima che “Tag43” desse la notizia che “John Elkann vuole cedere anche i quotidiani locali del Triveneto (fra quelli del gruppo Gedi), erano stati segnalati vari negoziati e fili diretti fra Trieste e Torino. Alcuni voci erano sfuggite lunedì scorso in castello a Udine, appena dopo la presentazione del simbolo della lista “Fedriga Presidente”. Nelle prime file si erano notati alcuni esponenti del mondo economico-finanziario friulano molto vicini all’assessore alle attività produttive Sergio Bini il quale ha sempre guardato con favore all’allargamento degli orizzonti del mercato e un “discreto” interesse per il mondo dell’editoria. Proprio a margine della festa di Fedriga, c’è stato un brevissimo e riservatissimo incontro in una saletta riservata del ristorante. C’erano 4 persone, tema dell’incontro: I Quotidiani.

L’assessore, pur impegnato nella campagna elettorale, per le regionali segue direttamente la vicenda Gedi. E lo ammette senza riserve: Messaggero Veneto e Il Piccolo sono patrimonio del Friuli, dei friulani, i due quotidiani rappresentano uno spaccato della nostra storia. Dobbiamo cercare di riportare la guida delle testate entro i nostri confini. E’ una voce di rimbalzo ma proveniente da fonti molto vicine all’assessore. Voci, ma con un solido fondamento se, alcuni manager dell’entourage di Bini, entrano nei dettagli dell’ipotesi acquisto rispetto alle richieste di John Elkan per le testate del Nordest. Il presidente di Stellantis vorrebbe cedere il pacchetto composto da: Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, il Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto di Udine, Bini è invece interessato solo all’acquisto di Messaggero Veneto e Il Piccolo. Si vedrà. Per quello che è dato sapere, ad oggi, oltre alla novità Bini, tra i pretendenti c’è la Leonardis e due cordate di industriali: una friulana nella quale spiccherebbe la famiglia Pozzo e una seconda che si è affidata a Finanziaria internazionale di Marchi. Mentre la veronese Athesis ha messo gli occhi sulla Gazzetta di Mantova. Il nodo resta la vendita in blocco dei 6 quotidiani del Nordest.