GiornaliOnSale Exxx…Polzive!!! Crollano le vendite dei quotidiani. Linea Rossa per Il Piccolo e Messaggero Veneto. Chi compra?

Quali sono i dati di vendita dei quotidiani del Nordest del gruppo Gedi? Dopo le voci di un sempre più marcato disinteresse di John Elkan per il settore e le ipotesi di vendita riportata dal sito specializzato “Tag43” di Paolo Madron, proviamo ad analizzare lo stato di salute dei quotidiani che, secondo Tag43, potrebbero cambiare editore. I dati sono relativi al mese di Dicembre 2022 e sono i seguenti. Gruppo Gedi:

Messaggero Veneto, fra cartaceo e digitale totalizza 28.910 copie quotidiane. Solo cartaceo, 24.242. Rispetto allo scorso anno ha perso il 18%.

Il Piccolo, cartaceo e digitale, 14.680. Solo cartaceo 10.799. Rispetto al gennaio 2022 ha perso 2.000 copie.

Corriere delle Alpi, cartaceo più digitale, 4.246. Solo cartaceo 3.496.

Mattino di Padova, cartaceo più digitale, 12.066. Solo cartaceo 10.402.

La Nuova di Venezia, cartaceo più digitale 5.291. Solo cartaceo 4.497.

A confronto Il Gazzettino che continua a perdere copie: a dicembre aveva totalizzato, cartaceo + digitale 46.522 copie. Solo cartaceo 29.308.

Repubblica, rispetto ai concorrenti nazionali, crolla sensibilmente. Mese di dicembre cartaceo più digitale 133.723 mila copie. Cartaceo 80.480.

Il Corriere della Sera tiene bene le vendite che si attestano a 256.069 cartaceo + digitale e 138.000 solo cartaceo. Come si può notare la fine del giornale cartaceo è segnata. Lo si capisce dal dato del Sole 24 ore mese di dicembre: 136.958 cartaceo+digitale, mentre il solo cartaceo tocca appena le 23.866 copie. Elkan, come si sapeva, non è un fanatico del settore e gli acquirenti lo hanno capito. Andasse in porto l’operazione, bisognerà vedere quali novità verranno apportate per far tornare le testate ai livelli di 4/5 anni fa, oppure rivoluzionare completamente il principio del quotidiano d’informazione.