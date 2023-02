Stampa&Mercato Exxx…Polzive!!! La famiglia Pozzo interessata all’acquisto del Messaggero Veneto. La Gedi vuole liberarsi dei quotidiani del Nordest

Brano tratto da “Tag43” diretto da Paolo Madron..

“Elkann vuole cedere anche i quotidiani locali del Triveneto. Tra i pretendenti oltre alla Sae di Leonardis, due cordate di industriali: una friulana nella quale spiccherebbe la famiglia Pozzo e una seconda che si è affidata a Finanziaria internazionale di Marchi. Mentre la veronese Athesis ha messo gli occhi sulla Gazzetta di Mantova.

Quando rilevò Gedi (Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX più una miriade di quotidiani locali) dalla famiglia De Benedetti i giornali dovevano ancora piacere a John Elkann. Poi dev’essere successo qualcosa, l’interesse è venuto meno o si è comunque molto attenuato. E da qualche tempo è tutto un periodico affiorare di voci sul fatto che l’erede dell’impero Fiat voglia drasticamente ridurre la sua presenza in un settore che non lo appassiona più, e forse gli dà anche troppi grattacapi.”

~ Nel pacchetto ci sono tutte: il bellunese Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, il Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto di Udine, e l’idea è quella di venderle in blocco. Per Gedi non sono più strategiche, e tranne qualche eccezione, come il Messaggero Veneto, perdono soldi. A bilancio sono iscritte per circa 30 milioni di euro, ma il venditore è consapevole, che dati gli attuali valori, toccherà vendere per meno. Tre i pretendenti che hanno sinora manifestato il loro interesse: la sempre presente Sae, operazione che consentirebbe alla casa editrice livornese di allargare la sua presenza editoriale in regioni del Paese dal forte tessuto imprenditoriale. E due cordate di industriali, una friulana (dentro la quale spiccherebbe la famiglia Pozzo), l’altra veneta, evidentemente preoccupate che la stampa locale possa finire in mani ostili. I veneti hanno per questo chiesto alla Finanziaria internazionale, holding di Enrico Marchi, finanziere molto noto nonché presidente di Banca Finint e della Save, la società che gestisce gli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, di analizzare il dossier e, questo lo si può immaginare, eventualmente di partecipare all’acquisizione~.