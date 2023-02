SaroLetteraro Exxx…Polzive!!! Il re dei Gattopardi fa il suo esordio come scrittore. Titolo del libro “Fare e Disfare”. L’ex assessore Nocent: Ha una smisurata voglia di potere.

S’intitola “Fare e Disfare”. Trent’anni vissuti tra politica e antipolitica, il titolo d’esordio letterario di Ferruccio Saro, ex senatore friulano e fondatore di “Regione Futura”.

Il libro verrà presentato lunedì 20 febbraio alle ore 18,30 all’auditorium Impero, nel luogo in cui, 5 anni fa, aveva tirato la volata a Fedriga e sostenuto l’amico Tommaso Cerno candidato del PD. A dire il vero, rispetto al sottotitolo, sono anche più di trent’anni che Saro armeggia con la politica. A 24 anni era già sindaco di Martignacco.

Dunque, Fare e Disfare. A metà fra la scomposizione filosofica di Deridda e il refrain della canzone di Cesare Cremoni: “E poi fare disfare…”.

Sul palco siederanno i giornalisti che lo hanno venerato per anni, soprattutto nel periodo in cui teneva i fili della regione: Roberta Giani, Tommaso Cerno, Paolo Mosanghini e Alberto Terasso. In quel tempo l’ex senatore riusciva a controllare tutta l’assemblea consiliare, cambiava presidenti come i calzini. Bastava una finta telefonata (vedi Guerra) e i pischelli cadevano come birilli. E’ riuscito perfino a tradire il Friuli quando ha consegnato, per la prima volta, la presidenza della giunta a un triestino: Roberto Antonione. Un’operazione spregiudicata che fece saltare quel patto non scritto fra il Friuli e Trieste (sede della regione nel capoluogo giuliano e presidente friulano); un patto che viene rivendicato anche oggi sulle pagine del Messaggero Veneto e firmato da varie personalità della regione: Santuz, Banelli, Muradore, Cavallo, Fabbro, Navarria, Ellero e altri.

Esemplare l’osservazione di Gianni Nocent, ex assessore di Martignacco che aveva sintetizzato con queste parole la teoria dei fatti sahariana e di coloro che stavano al suo fianco: «Sono i gattopardi della politica. C’è un minimo comune denominatore in tutto questo e si chiama smisurata voglia di potere. Martignacco subisce incolpevole le volontà personalistiche di vecchi e nuovi gattopardi della politica. Politicanti di razza come Saro, ex di tutto l’arco costituzionale che vanta diritti territoriali e in pieno fermento divisivo sa insinuarsi nel ventre molle di qualsiasi organismo». Secondo Nocent, l’ex senatore si destreggia nella politica del territorio, lasciando il segno. «Propone il suo modello unico di comunità e riesce a catalizzare l’attenzione di giovani rampanti impazienti, meglio se ex di qualcosa o qualcuno». Il primo è stato Gianluca Casali, sindaco fino a poche settimane fa. «Ex Lega di Violino, ex Fvg strade, ex vice di Zanor e acerrimo oppositore delle politiche di Venuti fin dalla prima giunta Zanor, nel 2008. Ha lasciato il gruppo per scopi elettorali nel 2013», spiega Nocent. Ma c’è anche l’ex vicesindaco Massimiliano Venuti, «ex An pupillo di Collino, ha saltato il fosso, cavalcata l’onda impetuosa di Riccardi, poi passato attraverso quota Pdl in Anci nazionale per finire in un curioso quanto complicato destino ad Autovie Venete. Quando c’era bisogno si faceva tutorare proprio da Saro». A soffrire di questa situazione è proprio il Comune. «Martignacco non merita di subire tutto questo. È un Comune bello, serio e pieno di persone di buona volontà. Ci ha scelto per amministrare con oculatezza, moderazione e senso di responsabilità. Noi lo abbiamo fatto: Martignacco non vuole questi teatrini, non servono a nessuno». Fare e disfare è tutto un lavorare.