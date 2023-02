SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Inaugurati a Udine gli uffici di De Toni e della Lega. I patrioti ingaggiano il gioielliere Gianni Croatto. Capilista: Vidoni e Olivotto. Fedriga a Elia Miani: “Corri corri a prendere voti!”.

Scoppiettante sabato udinese per la politica friulana alle prese con la frenetica attività pre elettorale in vista dell’appuntamento del 2-3 aprile. Compilazione delle liste, firme delle ultime accettazioni di candidatura e inaugurazioni sedi elettorali. Il saturday fever inizia con Elly Schlein “La stella nascente della sinistra italiana” (The Guardian), che ha riunito circa 200 persone al teatro San Giorgio per presentare il suo documento programmatico in vista delle primarie del 26 febbraio. Attualmente, anche in Friuli, è in vantaggio Bonaccini, tuttavia Schlein ha sviluppato il suo intervento soprattutto sui diritti civili, sulle questioni sociali (sanità pubblica) e ambientali (spopolamento della montagna). A pochi metri dal teatro, sempre in borgo Grazzano, nella sede di Fratelli d’Italia si formalizzavano le ultime accettazioni di candidature. I responsabili rendono noto che bisognerà scremare alcuni nomi visto che ve ne sono almeno una quindicina oltre i 40 fissati dal regolamento. Spicca quello del gioielliere Gianni Croatto che ha formalizzato l’accettazione stamattina. Ad ora i nomi più “pesanti” in lista sono quelli di Ester Soramel, Antonello Pittioni, Marco Valentini, Silvana Olivotto, Fausto Deganutti e molto probabilmente Paolo Pizzocaro. Capolista il commissario Vidoni e al numero 2 Silvana Olivotto. Da borgo Grazzano in piazza XX Settembre è un lampo. All’ora di pranzo è stato inaugurato l’ufficio elettorale del candidato De Toni che ha scelto una sede elettorale molto luminosa, affacciata su due lati, angolo via del Ginnasio Vecchio e piazza venti. Sede elegantemente arredata con american bar in dotazione.

Il circuito elettorale termina nella centralissima via Vittorio Veneto dove alle 12,30, alla presenza dei massimi vertici della Lega (Fedriga, Dreosto, Zilli, Fontanini, Pizzimenti, Bordin, Miani, Laudicina, Franz) è stato inaugurato l’ufficio elettorale. Fedriga, appena rientrato dalla turnée con Zaia a Brescia per sostenere Fontana, ha elogiato il lavoro svolto da Fontanini in questi anni: “Non è rimasto a guardare grazie alla comoda poltrona da sindaco. Perciò sono ottimista. Bisogna lavorare fino alle 15 del 3 aprile pensando sempre che manchi solo un voto”. Anche al sabato il retroscena ribalta la scena che stavolta è legato al simbolo della Lega da presentare alle comunali. Oggi spiccava quello con il nome di Salvini. Gli udinesi vorrebbero sostituirlo con quello di Fedriga. Pare che da Milano sia giunto il niet. Assolutamente. A Udine la Lega si presenterà con la dicitura classica: Lega e il nome di Salvini in basso. Infine il congresso provinciale previsto per sabato prossimo. Sia Aurelia Bubisutti che Graziano Bosello, i due competitor principali, hanno seguito i lavori dell’inaugurazione. Sabato prossimo si andrà alla conta nei padiglioni dell’ente fiera col messaggio di Fedriga urlato a Elia Miani (candidato alle regionali) poco prima di lasciare Udine: “Corri corri corri Elia a prendere voti!!”.