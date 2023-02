Sanremo Exxx…Polzive!!! Mengoni vince il Festival più trash del secolo. Profumo di ricino in Riviera: Fratelli d’Italia chiede le dimissioni dei vertici Rai.

Mengoni, il favorito, ha vinto il Festival di Sanremo edizione 2023. Dice: “Dedico questo premio a tutte le donne che hanno partecipato”. Al secondo posto si è classificato Lazza, terzo Mr.Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai. Intanto la manifestazione canora manda in estasi i Benito Remix inebriati dalla volontà di censurare lo spettacolo. Profumo di ricino.

Fonte Repubblica:

“L’artiglieria pesante di Fratelli d’Italia all’assalto di Viale Mazzini: all’ultima conta, in serata, sono 18 – leggasi diciotto – i parlamentari del partito di Meloni scesi in campo ufficialmente per chiedere le dimissioni dei vertici Rai dopo il caso Fedez. Una batteria che si scatena assecondando gli umori di chi nel partito comanda, e siede a Palazzo Chigi: Giorgia Meloni. Sanremo adesso rischia di diventare l’occasione, o il pretesto, per una sostituzione di diversi dirigenti della tv di Stato. L’obiettivo è quello che il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi chiama “un cambio della narrazione del Paese”. Da raggiungere attraverso una vera e propria militarizzazione dell’azienda.

Nel mirino di deputati e senatori di FdI finisce il direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta, accusato di non avere impedito a Fedez il suo show concluso con la foto del viceministro Galeazzo Bignami (in divisa da nazista) strappata in diretta. Ma sono in tanti, in Rai, a sentirsi sotto assedio. La sensazione, raccontata dall’interno dell’azienda, è quella degli ultimi giorni di regno: spente le luci di Sanremo, rotoleranno le teste. La premier Meloni è irritata per almeno un paio di episodi a suo parere sfuggiti al controllo dei vertici della televisione di Stato. L’intemerata di Fedez, che a suo parere – al di là delle giustificazioni di Coletta – si poteva e doveva scongiurare anche alla luce del precedente di piazza San Giovanni. E poi il pasticcio dell’intervento di Zelensky, alla fine derubricato a un messaggio letto a tarda ora. Del balletto che ha accompagnato forme e tempi della presenza del presidente ucraino a Sanremo, Meloni ritiene responsabile lo stato maggiore della Rai.

Ma poco graditi sono stati anche l’appello alla legalizzazione della cannabis degli Articolo 31 e persino il monologo di Chiara Francini sulle donne non madri che si sentono sbagliate, poco in linea con le politiche della natalità portate avanti da FdI anche con l’istituzione di uno specifico ministero.

Ce n’è abbastanza, a questo punto, perché anche il futuro dell’ad Carlo Fuortes, nominato dal governo Draghi, torni in bilico. All’ora del tramonto un ministro (e collega di partito di Meloni) esprime un giudizio netto: “Questa vicenda mette a rischio la benevolenza di Giorgia nei confronti dell’amministratore delegato della Rai”. Traduzione: finora, anche in considerazione di una linea editoriale non aggressiva, la presidente del Consiglio è stata dell’idea di lasciare Fuortes al suo posto fino alla scadenza del mandato, nel 2024. Il terremoto Sanremo potrebbe cambiare questo scenario e spingere Meloni a sostituirlo subito. Ma l’esito del festival che si è aperto con la lezione di Benigni sull’articolo 21 della Costituzione, alla presenza del Capo dello Stato, e si è chiuso con gli attacchi ad alzo zero degli esponenti di FdI contro Fedez, mette ora la premier davanti a un bivio. A fine marzo è in calendario una seduta del cda dell’azienda sul piano industriale. L’atteggiamento dei consiglieri del centrodestra, in quella circostanza, sarà determinante per il destino di Fuortes. Per comprendere se davvero, alla fine, lo spoils system meloniano si tradurrà in un’occupazione senza precedenti. Con un nuovo amministratore delegato gradito a FdI che si sommerebbe ai direttori dei due principali telegiornali: Gian Marco Chiocci è in pole per il Tg1, Nicola Rao già guida il Tg2. Punto fermo, in questa storia, rimane l’ira della Destra per le performance sanremesi. Con una conseguenza chiara: l’onda lunga partita dall’Ariston è destinata a raggiungere i piani alti della televisione pubblica”.