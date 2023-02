SaleElettorale Exxx…Polzive!!! A Martignacco Saro detta la linea al PD: Salta Stella, Mauro Delendi candidato sindaco. Fratelli d’Italia rompe con la Lega a San Daniele e Fiume Veneto.

E’ arrivato nella tarda serata di sabato il via libera del Pd alla candidatura di Mauro Delendi a sindaco di Martignacco. L’operazione è timbrata Ferruccio Saro (fra una settimana presenterà il suo nuovo libro) nel pieno rispetto della caratteristica dell’ex senatore: “Fare e Disfare”. Delendi è riuscito ad impallinare l’illuso Michele Stella che pensava di avere ormai la candidatura in tasca. In caso di vittoria farà il vice sindaco.

Delendi, già sindaco fra il ’99 e fino a 2007, sarà sostenuto da tre liste: Giovani, ex Casali e civica Progressista con capolista Stella. La vice sindaca Antonella Orzan potrebbe far parte della squadra. La riserva verrà sciolta lunedì.

Intanto il centrodestra ha ormai ingranato la quinta e lo si è visto ieri alla tradizionale festa del “Purcìt”. Tutti presentissimi con Zanor, Catia Pagnutti e il candidato sindaco Daniele Tonino (vedi foto col sacerdote). Ad ora il candidato del centrodestra è sostenuto da Fratelli d’Italia, una civica e la formazione degli ex leghisti guidata dal consigliere comunale Marco Rojatti.

Più bizzarra la situazione a San Daniele dove Fratelli d’Italia, dopo il via libera dei vertici Rizzetto e Candotto, ha deciso di impegnarsi per impedire al sindaco uscente della Lega Pietro Valent, di bissare il successo di 5 ani fa. Secondo rimbalzi dal collinare, i BenitoRemix, non riuscendo a trovare un candidato sindaco, sarebbero disposti ad intavolare in negoziato anche con la candidata del centrosinistra Buttazzoni. Sarà curioso vedere il simbolo della Fiamma Tricolore sotto il nome della candidata avversaria della Lega di Fedriga.

Azzardo politico anche a Fiume Veneto (Pn) dove il sindaco uscente Jessica Canton, in quota Lega, cerca il bis ma di fronte avrà uno sfidante che a tutti gli altri livelli è un alleato. Fratelli d’Italia propone infatti il suo candidato in un’inedita coalizione che vede il partito guidato da Giorgia Meloni e una lista civica espressione del “Terzo Polo” di Renzi e Calenda. Lo sfidante di Canton, sostenuto dal ministro Ciriani il cui feudo è proprio Fiume Veneto, sarà Manuel Giacomazzi, appoggiato dalla lista civica Fiume 2.0 che, come detto, fa riferimento al Terzo Polo. Sodisfatto il coordinatore provinciale Mauro Piva: «Appoggio in prima persona la corsa di Manuel Giacomazzi a sindaco per contribuire a dare una svolta al cambiamento di Fiume Veneto e farlo uscire dall’immobilismo nel quale è arenato per la gestione dell’attuale amministrazione comunale». Sale sul campo elettorale.