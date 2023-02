ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! Cuore batticuore alle regionali: Precipita l’affluenza in Lazio e Lombardia. Berlusconi meglio di Fedez, ruba la scena e manda in testacoda la maggioranza. Forza Italia nel frullatore.

In Friuli si guarda con attenzione alla tornata elettorale nelle due regioni. E scoppia il caso del fondatore di Forza Italia.

Berlusconi deve aver visto il “vampiro” Fedez a Sanremo e avrà pensato: Io esisto! Ed è partito il putiniere: «Non avrei incontrato Zelensky e bisogna smettere di mandare aiuti e costringere l’Ucraina al cessate il fuoco». Parole pesanti che hanno mandato in cortocircuito la povera Meloni che aveva appena incontrato il presidente ucraino. La tesi dall’entourage del vecchio leader azzurro è quella della campagna elettorale per le regionali dove Forza Italia è paurosamente sull’orlo del precipizio, lisciare il pelo ai filorussi per tentare di salvare la baracca. Intanto i corrispettivi sull’affluenza son inquietanti.

I dati relativi a 1.790 dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio indicano un’affluenza alle ore 23 del 30,96%% (era stata del 72,95% alle precedenti omologhe). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (1.436 comuni su 1.504) l’affluenza è del 31,76% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 74,08). Nel Lazio (354 comuni su 378) è del 28,63% (69,69%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche lunedì, dalle 7 alle 15, mentre domenica hanno chiuso alle 23. Per il Lazio si sfidano Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).

In Lombardia la sfida è tra l’uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo), Mara Ghidorzi (Unione Popolare)

Tornando a Berlusconi, la parola d’ordine è minimizzare. Ridimensionare la portata della nuova sortita pro-Putin, fare finta di nulla, circoscrivendo le parole del Cavaliere a mere opinioni personali. “Se l’ho sentito? No, non l’ho sentito”, fa sapere gelida Giorgia Meloni, un’ora dopo le dichiarazioni del capo di Forza Italia. In questa reazione della premier c’è tutto il segno della distanza e della voglia di sgonfiare al più presto possibile un caso enorme che non può non avere ripercussioni internazionali, tre giorni dopo il consiglio europeo in cui Meloni ha ribadito a Zelensky il suo sostegno.