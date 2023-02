ProrogaDeMonte Exxx…Polzive!!! Amato il dirigente più prorogato del servizio sanitario Fvg. Al querelante Leopost concessi ulteriori sei mesi. Resta ancora sospeso il bando di concorso per direttore.

Il 22 aprile dello scorso anno veniva prorogato il termine di sospensione della “complicata” procedura concorsuale del famoso bando (i candidati erano 4) del 23/03/2021 per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della Struttura operativa emergenza sanitaria (SORES) del Friuli Venezia Giulia. Molti ricorderanno le polemiche sulla sospensione del bando cui seguirono interrogazioni in consiglio regionale e in terza commissione da parte dei consiglieri di opposizione. Il sospetto serpeggiava dal fatto che i vertici dell’Arcs (allora Tonutti), avevano già individuato nel dott. Amato De Monte colui che avrebbe preso il posto di Vincenzo Mione pronto per la quiescenza. Strane combinazioni che riemergono ora con la proposta di proroga di 6 mesi a De Monte. Nel frattempo, l’Azienda di coordinamento regionale Fvg, proponeva di rivedere radicalmente il sistema organizzativo, pur avendo come conseguenza, significativi elementi di revisione, compresa la variazione del profilo del direttore della struttura messo a bando. Stando alla proposta di proroga dell’incarico a De Monte, la Direzione Centrale Salute non ha, ad oggi, assunto determinazioni in merito. Di fronte a questa “vacanza” si è reso perciò necessario prorogare la sospensione della procedura in questione per ulteriori 6 mesi, decorrenti dal 1°febbraio 2023. Per questo motivo il dr. Amato De Monte resterà, di proroga in proroga, al vertice della Sores di Palmanova fino alla pensione. Nessun cenno alla riapertura del bando di concorso. Fra meno di un anno l’ex primario dell’ospedale di Udine dovrebbe andare in quiescenza. Un caso? Nel luglio del 2021, poco prima i prendere servizio a Palmanova, De Monte era diventato famoso per le sue posizioni contro l’obbligo vaccinale del personale sanitario. Aveva denunciato “l’arroganza e la violenza di una legge discriminatoria e ricattatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio”. Poi scoppiò lo scandalo del vaccino non omologato dall’OMS che si era fatto inoculare. Il 9 marzo prima udienza del processo per diffamazione contro Leopost.