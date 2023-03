StampaCanta Exxx…Polzive!!! Ribaltone sulle trattative di vendita dei quotidiani del gruppo Gedi: Scendono i titoli di Marchi, spunta un nuovo gruppo editoriale. Chiusa l’operazione. Svanisce il progetto del nuovo quotidiano di Benedetti.

Secondo alcune voci rimbalzate a Nordest la cordata che fa capo al trevigiano Enrico Marchi (gruppo Save e Finint) messa in piedi per rilevare gli asset del Nordest che il gruppo Gedi ha messo sul mercato: il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, il Messaggero Veneto e il Piccolo di Trieste, si sarebbe ritirata dalla trattativa. C’è addirittura una voce, non confermata, che ritiene l’operazione già conclusa. Chi è l’acquirente? A quanto risulta non si tratterrebbe più del pool di industriali o imprenditori triveneto, bensì di un gruppo editoriale già presente in Italia e che avrebbe chiuso la partita. Angelucci? Caltagirone? Jervolino? Oppure Alberto Leonardis che nel 2020 ha acquistato il Tirreno in Toscana, le Gazzette di Modena e Reggio, la Nuova Ferrara in Emilia-Romagna e la Nuova Sardegna. Insomma i giochi ormai sono chiusi e fra pochi giorni si conoscerà il nome del nuovo proprietario delle testate. Su Danilo Iervolino va ricordato che lo scorso anno aveva comprato l’Espresso per 4,5 milioni di euro. Secondo indiscrezioni, avrebbe offerto 60 milioni, troppo poco per testate pagate 102,4 milioni a De Benedetti. Ma il pour parler s’è incagliato anche sui debiti troppo pesanti e sui giornalisti giudicati troppi e troppo sindacalizzati. Infine una curiosità. Nel quadro dell’editoria friulana va registrata l’indiscrezione secondi cui Benedetti, gruppo Danieli, era interessato a realizzare un nuovo quotidiano prima delle elezioni regionali. Ipotesi rimessa nel cassetto.