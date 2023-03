FratelliD’ItaliaFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli il sole sorge come a Roma: Diffuso un sondaggio pirata alla presentazione dei candidati: Oltre il 26%. Tremano gli alleati.

Oggi a Udine i 20 candidati alle regionali dei collegi Friuli e Tolmezzo esibivano uno stato d’animo invidiabile illuminato da un sole primaverile che ricordava la colonna sonora dedicata alla città eterna e quella della marcia: “Sole che Sorgi”. Il motivo di tanto entusiasmo derivava dal fuggi fuggi di notizie relativamente a un sondaggio pirata in cui i BenitoRemix vengono quotati al 26% alto. E non si tratta di un sondaggio commissionato dal centrodestra, bensì dagli avversari. Per tal motivo, anche il prudente e super esperto in fatto di preferenze Cargnelutti, mostrava soddisfazione per la candidatura. Perfettamente in linea con l’evoluzione del partito che, per dirla con le parole del sovrintendente Paolo Ciani “rappresenta la fluidità della politica”. Va da sé che le accuse di perdita di identità, destra qua, destra la, sono solo interpretazioni di chi è rimasto ancorato ai ruderi di un passato ormai stritolato dal tempo. Si guarda a Occidente e non più al profumo del ricino. Balloch, Soramel (in foto con Ciani), Cargnelutti (in foto con Candotto), Pelizzo, Treleani, Daniela De Marchi, Govetto e Gallizia sono gli innesti chiave della svolta di Fratelli d’Italia. Il primo test fra un mese. Oltre ai candidati oggi è stato scoperto anche un dipinto su olio dell’autrice Raffaella Sialino che rappresenta Giorgia Meloni al consiglio dei ministri.