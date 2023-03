SballoNordestino Exxx…Polzive!!! Sequestrati 23 chili di cocaina purissima a Marghera. I manigoldi pensavano di farla franca evitando Trieste. Valore di oltre 4milioni di euri.

Con molta probabilità i manigoldi, considerando il porto di Trieste troppo “sorvegliato” avevano optato per quello di Marghera, ma non sono stati fortunati. L’Ufficio di frontiera presso gli scali marittimo e portuale della Polizia di Stato e i militari del II Gruppo del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Venezia, hanno sottoposto a sequestro un quantitativo di stupefacente del tipo “cocaina” pari a 23 chili circa. La sostanza è stata rinvenuta a bordo di una nave cargo battente bandiera maltese, proveniente dal Mar Nero, destinata al trasporto di rinfuse ed ormeggiata nel Porto Commerciale di Marghera, dopo aver toccato porti della Turchia e della Grecia. La scoperta dello stupefacente, che avrebbe reso sul mercato circa 4 milioni di euri, è stata resa possibile grazie a una segnalazione pervenuta dal comando della motonave e relativa alla manomissione dello sportello di accesso ad un vano di ispezione impianti. Le ricerche degli operanti intervenuti hanno invece consentito di rinvenire, con il supporto delle unità cinofile, n. 22 panetti pari a circa 23 chili lordi di cocaina, abilmente occultati in un borsone parzialmente immerso nell’acqua ferruginosa depositatasi sul fondo del vano.

«Un quantitativo enorme di cocaina, che se immesso sul mercato, non sarebbe stato soltanto causa di morte ma avrebbe generato anche proventi illeciti per milioni di euro. Alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza di Venezia, unitamente al personale dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, vanno il mio ringraziamento e i miei complimenti per l’operazione portata a termine». Con queste parole il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha commentato il sequestro di droga eseguito.