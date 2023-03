ApuAgonia Exxx…Polzive!!! Sale la febbre del Derby. Dopo la fuga di Sherrill, la squadra di Perdone costringe il tiratardi Briscoe a scendere in campo. Confermata l’anticipazione di leopost sullo spilungone Bertetti, sarà in campo. Il “mujaheddin” Pellegrino scuote il Carnera.

Per tentare di riportare un microbo di serenità nel turbolento ambiente dell’Apu pallacanestro di Udine, il presidente Pedone (alias D’Agosto e querelante leopost) ha affidato allo spilungone Francesco Pellegrino (vicino per motivi d’affetto all’amministratore delegato Graberi) il compito di rassenenare lo spogliatoio. In realtà, l’incolpevole Francesco, esibisce caratteristiche somatiche molto vicine ai combattenti arabi, un aspetto leggermente inadeguato alle necessità negoziatrici che servirebbero a poche ore della madre di tutte le partite. Va detto che l’incontro di stasera si gioca dopo una burrascosa settimana che ha colpito l’Apu-Old Wild West di Udine proprio a ridosso del derby con la Gesteco di Cividale. Alcune novità erano già state anticipate su queste pagine come l’acquisto di Bertetti, la cessione di Keshun Sherrill; le sanzioni del giudice sportivo contro Alessandro Gentile; la squalifica del campo da gioco per una giornata (poi assolta) e l’arrivo di Giancarlo Sacco come “senior assistant Coach” che dovrà affiancare, fin da stasera, il fumantino Finetti (“abbiamo fatto schifo al cazzo”). Ma la novità più clamorosa è quella del paventato rientro sul parterre del folkloristico Isaiah Briscoe, un giocatore che non vede l’ora di andar via da Udine e che marca visita spesso e volentieri pur di non farsi allenare dal pischello Finetti. Briscoe è molto conosciuto a Udine per il suo stravagante abbigliamento e per essere un intenditore di negroni. In mezzo a questo carnevale va segnalata la sfiga del capitano Antonutti vittima di un piccolo incidente stradale, nulla di grave ma la sua presenza in campo non è assicurata. Per l’occasione il Carnera stasera sarà sold out, e sarà anche una sfida dal sapore politico, attenzione sugli spalti, soprattutto sul versante Apu e attenzione alla classifica rivoluzionata dopo l’esclusione della squadra di basket del Ferrara.