ApuFestival Exxx…Polzive!!! La squadra udinese pareggia il conto dell’andata. Vince il derby al Carnera 73 a 66. Sfilata di candidati a tifare Apu. Per Fontanini sospetta violazione della par condicio elettorale.

Avrà sicuramente una coda polemica il comizio del candidato sindaco Fontanini che ha tenuto inaspettatamente al Palasport prima del derby disputato ieri fra l’Apu Old Wild West di Udine e la Gesteco di Cividale. Fontanini, preso dall’entusiasmo dei 3.400 tifosi assiepati sugli spalti, ha presentato il progetto del nuovo Carnera, promettendo “un palazzetto da 7.000 posti”. Il candidato sindaco potrebbe aver violato la par condicio per aver dettagliato, di fronte al pubblico, una parte del suo programma in pieno silenzio elettorale. Tuttavia ieri al Carnera a spingere l’Apu non c’era solo Fontanini ma una teoria di politici che ha messo le ali alla squadra di Pedone: l’onorevole Graziano Pizzimenti (candidato a Udine), Walter Rizzetto e Alberto Bertossi. I candidati: Maurizio Franz, Paolo Pizzocaro, ZaninMtf, Marzio Giau, Michele Zanolla e l’indissolubile coppia Saro-Cerno. Tutti, soprattutto i candidati, alla ricerca di un briciolo di visibilità. In ogni caso il colpo d’occhio era strepitoso e occorre dare atto alla squadra locale di aver dominato l’incontro. Per l’Apu sarebbe stato uno smacco planetario perdere in casa e il team dei tecnici ha messo in campo tutto il possibile per pareggiare la sconfitta con la Gesteco subita all’andata. Vittoria strameritata e straordinaria la reazione del gruppo che si era presentato ieri sera sul parterre dopo una settimana davvero rocambolesca. Onore alla Gesteco ma ieri i padroni di casa stavano su un altro pianeta.