Amerigo Chierici è morto.

L’architetto udinese Amerigo Cherici è morto improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 23 giugno. Era nato nel 1944 a Sessa Aurunca (Caserta) e, subito dopo la laurea al Politecnico di Milano, si era stabilito in Friuli. Come professionista, si è dedicato al comparto pubblico, curando particolarmente il rapporto fra urbanistica, architettura e segni della storia, con cui motivare indirizzi e criteri di progettazione nel rispetto dell’identità dei luoghi. E’ stato autore di molti libri sul Friuli e in particolare su Udine.