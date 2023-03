ForzaItalia Exxx…Polzive!!! Le valli del Natisone miniera di voti per la rinascita azzurra. Novelli prenota il seggio in regione. Balla Zanin. Nardini porta miele a Udine. Segretissimo vertice dei Benito Remix.

E’ in corso un segretissimo vertice di Fratelli d’Italia a Udine convocato stranamente prima della presentazione dei nomi dei candidati dei collegi Udine-Tolmezzo fissata per le 11.30 in via Grazzano. All’ordine del giorno: disposizioni ai candidati.

Intanto Forza Italia si attrezza per la riscossa (vedi Lazio) e punta sugli aspiranti delle valli del Natisone. Un’area che si è trasformata in miniera d’oro di preferenze per i concorrenti, vedi Balloch, Sibau, Miani…. Nel caso specifico Forza Italia punta su Roberto Novelli (è capolista nella circoscrizione di Udine e dieci anni fa tirò su 2.100 preferenze), attuale vice sindaco della città ducale. L’ex deputato martedì scorso ha riunito la squadra dei sostenitori, quella ben rodata che gli ha consentito di venire eletto per due volte in regione. Ora punta al terzo successo mettendo insieme l’esperienza di deputato con quella di vice sindaco e di consigliere regionale. E’ il favorito della lista che mette in ambasce il presidente del consiglio uscente Zanin i cui rapporti con Fedriga sono ai minimi storici avendolo “graziato” per ben due volte nel corso di questa legislatura. Il caso Mtf, dove si era autonominato direttore della partecipata di raccolta rifiuti di Lignano a 70 mila euri/anno senza alcuna selezione o concorso (vedi Fatto Quotidiano) e lo sgarbo dei voti ottenuti per la delegazione dei “grandi elettori” inviati a Roma per l’elezione del capo dello stato. Zanin, rompendo il patto con Fedriga, ottenne 4 voti in più del presidente esibendo una prova di forza che non fu molto gradita dal presidente. Le ruggini sono rimaste e si sono indurite anche all’interno del partito dove la coordinatrice Savino lo ha relegato al terzo posto di lista dopo Roberto Novelli ed Elena Bulfone. In politica la forma è sostanza. E lo sanno bene gli ex democristiani. Tuttavia la squadra azzurra è ben intonata per fare un buon risultato con possibilità di eleggere 3/4 consiglieri. Stando alle proiezioni di un sondaggio-pilota che sta volando da una sede all’altra, Forza Italia manterrebbe il suo zoccolo duro del 7/9% il che significa almeno una terna in consiglio. La vera battaglia sarà ovviamente a Udine con i due player, Zanin e Novelli, in competizione fra loro. A Gorizia salgono le quotazioni del pluripreferenziato Oreti; a Pordenone i competitors sono Ceraolo, Cabibbo e Tropeano; a Tolmezzo poche speranze per Bergagna e infine a Trieste Lobianco, Babuder e Polacco. Per le comunali di Udine sarà Gigi Nardini, il re del miele (valli del Natisone) a spingere Forza Italia.