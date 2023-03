SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Iniziata la corsa alla preferenza. Folla da stadio per l’inaugurazione della sede elettorale di Mario Anzil a Rivignano. Nordio il 24 a Udine. In arrivo Sangiuliano e Lollobrigida

Mario Anzil quotatissimo sindaco del principato di Rivignano-Teor ha inaugurato ieri sera nel cuore del capoluogo la nuova sede elettorale. Il colpo d’occhio era notevole, in tempi di astensionismo galoppante, circa 300 fedelissimi hanno risposto all’appello. A giudicare dalle strette di mano, dai messaggi e dalle offerte che l’ex sindaco ha ricevuto, non v’è dubbio che saranno in molti coloro che scriveranno Anzil sulla scheda elettorale. Campagna per le regionali come una volta, casa per casa, ascolto e pazienza. E’ uno dei candidati maggiormente favoriti per il primato di lista e lo si è capito dalla presenza dei maggiorenti di Fratelli d’Italia che ieri sera sono saliti sul palco allestito all’esterno della sede: Paolo Ciani e l’onorevole Rizzetto, oltre alla vice sindaca Vanessa Vello, l’assessore Tonizzo e il testimonial dei Friuli Dario Zampa. Anzil è una macchina da guerra in fatto di preferenze e s’inserisce, nel collegio di Udine, in quel pacchetto di favoriti composto da Barberio, Balloch, Cargnelutti, Giau, Treleani, Rizzetto. Quanti saranno i seggi che riuscirà a conquistare il partito? Le stime, secondo un riservatissimo sondaggio commissionato dal centrosinistra, tarano i Benito Remix attorno al 26%. Stellare. Pertanto, 1 consigliere in Alto Friuli, 1 Gorizia, 2 Trieste e Pordenone e 4/5 Udine. 10 consiglieri significa che nella prossima legislatura l’aula sarà nelle mani dei meloniani. Barberio si è prenotato come capogruppo, Alessandro Basso come presidente del consiglio. Poi gli assessori; pare siano già iniziate le richieste, tutte di peso: sanità, trasporti, turismo e attività produttive e infrastrutture. Intanto è confermata la visita del ministro Nordio per il 24 di questo mese a Udine. Molto probabilmente arriveranno anche il titolare della cultura Sangiuliano e Lollobrigida che volerà a Trieste per inaugurare “Olio Capitale” la fiera dei migliori olii extravergine d’Europa.