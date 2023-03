MattanzaFriulana. Sentenza contro Paolo Castellani, il tribunale condanna l’omicida a 24 anni di carcere.

Il tribunale di Udine ha accolto la richiesta del pubblico ministero.

Castellani condannato a 24 anni di carcere. La Corte d’assise di Udine si era ritirata in camera di consiglio per pronunciarsi sul femmicidio di Elisabetta Molaro uccisa con 71 coltellate dal marito Paolo Castellani il 15 giugno 2022 nella villetta familiare di Codroipo. Il pubblico ministero Claudia Finocchiaro aveva chiesto una pena di 24 anni. La motivazione della richiesta degli anni rispetto ad un ventilato ergastolo deriva dalla crudeltà e dal vincolo parentale, circostanza favorita dalla collaborazione dell’imputato sia durante le indagini e le fasi processuali. Da qui le attenuanti generiche. Durissima l’arringa dell’avvocato di parte civile Federica Tosel che aveva al suo fianco la madre della vittima, Petronilla Beltrame. L’avvocato, ha descritto Elisabetta come una donna che non dormiva da tempo con suo marito, perché – ha detto – era un uomo che non sopportava più e voleva fuori dalla sua vita. La notte dell’omicidio le gli disse: «Se non te ne vai, io urlo». A quel rifiuto Castellani ha risposto con la violenza delle coltellate. Tosel ha chiesto 1 milione di euro a figlia e 500 mila euro come risarcimento danni per la madre. Di delitto d’impeto e non di crudeltà ha parlato l’avvocato difensore di Paolo Castellani chiedendo il bilanciamento della pena e ribadendo la richiesta di perizia psichiatrica per il suo assistito.