SorellleD’Italia Exxx…Polzive!!! Lunedì primo faccia faccia Soramel-Olivotto dopo le feroci scintille sulla raccolta rifiuti a Udine.

Dopo l’elezione della bisex Schlein a segretaria del partito democratico, l’universo femminino del centrodestra è andato completamente in cortocircuito. La categoria si è subito tuffata nell’agone mediatico per creare il primo caso di auto-discriminazione rispetto a Elly Schlein. Per le basabanchi centrodestriste la neo segretaria del PD “Non è come Giorgia Meloni”. Un assunto fortememente discriminatorio che mette in evidenza il mai sopito scontro fra donne, molto più feroce di quello fra uomini. Una schermaglia verbale che non ha risparmiato nemmeno la piccola Udine dove la trapezista Ester Soramel è candidata con Fratelli d’Italia. Fin qui nulla di strano. Tuttavia il caso udinese è singolare per via dell’assessore Olivotto che aveva la delega al tormentato “ambiente” di Udine e che ora è candidata alle comunali assieme alla catapultata in lista Soramel. Le due si troveranno fianco fianco. Va ricordato che ai tempi in cui venne perfezionato il nuovo sistema di porta porta per la raccolta rifiuti, l’ex di Prima Udine non risparmiò pesanti critiche alla Olivotto. Il caso in questione era quello del regolamento rifiuti approvato un anno fa dopo ben 2 anni e dieci mesi di attesa. Malgrado l’innegabile passione di Soramel in fatto di difesa delle donne e meritocrazia, la consigliera non fece sconti, e, sullo strazio oratorio udito in consiglio comunale, Soramel osservava: (L’assessora) «…ha candidamente ammesso che la bozza del regolamento sulla gestione dei rifiuti ha richiesto una gestazione di 2 anni e 1 mese per i ritardi prima di NET (nella persona dell’ex direttore Fuccaro) e poi della polizia ambientale nel darle riscontro. Un tanto ha precluso alla commissione ambiente e al consiglio comunale, violando pertanto il corretto iter legislativo del Comune e svilendo per l’ennesima volta la funzione di tali organi, di discutere il regolamento, imponendone l’approvazione ex abrubto. Il tutto senza dimenticare – sottolineava Soramel – che questa maggioranza è quella che con una fretta inspiegabile ha imposto prima il porta a porta senza uno straccio di preventivo studio di fattibilità comparato alla realtà di Udine e dopo ha buttato lì un regolamento per la gestione dei rifiuti, che quindi è claudicante come il porta a porta, dato che necessita di continue correzioni. Un regolamento quanto mai discutibile, con svariati punti giuridicamente border line e che un domani potrebbero mettere in croce Comune e Net. Ma questa maggioranza non si pone tanti problemi, vota a comando e tanti saluti». Una reprimenda crudele non certo in linea con le lamentele che la realtà femminile denuncia da tempo: stato di emarginazione delle donne e atteggiamento patriarcale nella società e in politica. Lunedì mattina alle 11 presso la sede di borgo Grazzano, i vertici di Fratelli d’Italia presenteranno i nomi dei candidati consiglieri comunali. Fra i quali Soramel e Olivotto.