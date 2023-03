ApuFarWest Exxx…Polzive!!! Febbre da Derby a Udine. L’Armata brancaleone di Pedone cede al Mantova Keshun Sherril e tira sù un playmaker da una squadra fallita. Esordio del tecnico Sacco per calmare Finetti. Il ritiro del Ferrara cambia la classifica.

Settimana intensissima per l’APU-Old Wild West del presidente Pedone. Domenica c’è il derby e a Udine si stanno facendo i salti mortali per evitare un’altra rata di baccalà come quella ricevuta all’andata. La squadra Far West sarà costretta a rinunciare al player Alessandro Gentile espulso per tre giornate a causa dei casini scoppiati a fine partita a Chieti; circostanza che ha costretto il giudice a squalificare per una giornata anche il campo da gioco. In questo caso, la sanzione è stata sanata con un’ammenda di 5.000 mila euri, pertanto domenica si giocherà regolarmente a Udine.

Dicevamo settimana intensissima coronata questa sera con le notizie che giungono da Mantova e da Ferrara. Lo spilungone Khesun Sherri è stato ceduto al Mantova e in arrivo è atteso uno dei tre player della fallita Ferrara, potrebbe essere Tassone. A pochi giorni dalla madre di tutte le partite, il nuovo tecnico Sacco dovrà mettere insieme i ruderi ammassati nello spogliatoio e allestire la squadra contro gli agguerriti ducali. Nel frattempo il fallimento del Ferrara comporta delle novità inaspettate per le due squadre friulane. Se il ritiro del campionato sarà confermato, la classifica e gli equilibri cambieranno radicalmente: l’eliminazione dal campionato della squadra fallita e la cancellazione dei risultati fin qui ottenuti significa togliere 2 punti in classifica per ogni squadra che con Ferrara aveva vinto. La misura influisce anche sulle sulle due squadre friulane: il Cividale-UEB e l’APU di Udine avevano rispettivamente guadagnato due e quattro punti col Ferrara. Ora si riavvicinano in classifica, rendendo il derby di domenica ancor più avvincente: Udine a 24 punti, Cividale a 22, con pure una partita in meno rispetto ai bianconeri visto il rinvio della sfida con Rimini. In panchina esordirà il neo allenatore dell’Apu Sacco che seguirà la squadra, dovrà tenere a bada il fumantino Finetti e le sue memorabili dichiarazioni di fine partita. I manigoldi di Leopost saranno presenti sugli spalti per seguire la madre di tutte le partite. Udine Far West. Chi farà schifo al cazzo?