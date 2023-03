BruciailferroDoc Exxx…Pokzive!!! Il direttore dell’Istituto superiore di sanità e insignito del sigillo della città di Udine è indagato per aver impedito adozione misure anti convid.

Nel settembre del 2020 gli organizzatori di Friuli Doc avevano invitato la star Busaferro a Udine per l’inaugurazione della festa enogastronomica. La venerazione per il direttore superava ogni limite, tant’è che alcuni giorni dopo, il sindaco Fontanini lo insignì del sigillo della città friulana. Nelle motivazioni si leggeva che Busaferro è un uomo di “grande valore scientifico che ha cercato di garantire risposte nei periodi più complessi della gestione sanitaria per competenza, professionalità e senso del dovere”. Di tutt’altro parere i pubblici ministeri di Bergamo che hanno chiuso le indagini sul direttore accusato di epidemia colposa. Nell’avviso di conclusione delle indagini (fonte Ansa) i pm aggiungono: “nonostante le raccomandazioni e gli alert lanciati dall’Oms a partire dal 5 gennaio 2020 avrebbe proposto di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando azioni alternative, così impedendo l’adozione tempestiva delle misure in esso previste”. Lo scrivono i pm di Bergamo nell’avviso di chiusura dell’indagine sulla gestione del Covid in cui Brusaferro è indagato per epidemia colposa e rifiuto di atti d’ufficio con, tra gli altri, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, Claudio D’Amario ex dg della prevenzione del ministero, e con Angelo Borrelli, ex capo della Protezione Civile. fatti avvenuti nel gennaio del 2020. Alcuni mesi dopo riceverà il “sigillo” udinese.