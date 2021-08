SqualiFriulani Exxx….Polzive!!! Moretton-Agrusti in lotta per il primato industriale friulano: nasce Confimi. L’ex Presidente Fvg assolda il gruppo Fulchir.

Calura che non ferma l’attività dei corpi intermedi friulani.

Una decina di giorni fa in un noto locale della periferia udinese, Gianfranco Moretton aveva riunito i vertici del gruppo Fulchir 〈i-Vision〉 per festeggiare l’ingresso dell’impresa friulana in Confimi, la nuova realtà dell’associazionismo industriale del Triveneto in diretta concorrenza con la più blasonata Confindustria del nemico Agrusti. Si allargano gli orizzonti dell’ex vice presidente della regione Fvg che, dopo essere stato nominato ai vertici della “iVision healt srl”, ora raccoglie il bagaglio di esperienza e lo riversa nella novità del sindacato industriale.

I pordenonesi Gianfranco Moretton e Michelangelo Agrusti sono stati ambedue legati al cordone ombelicale di piazza del Gesù. Di Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, intossicatore del sanvitese per conto della Kronospan e dei bidoni tirati ai pordenonesi, ne abbiamo già parlato, e ci torneremo con ulteriori novità. Con Moretton si apre invece una fase nuova del sindacato a Nord Est. Non c’è più solo Confindustria ad avere il monopolio degli iscritti, ma la scena ora è occupata da un nuovo protagonista: Confimi Industria il cui presidente nazionale Paolo Agnelli ha confermato recentemente la crescita e l’ingresso di nuove realtà associative fra le quali iVision di Carlo Fulchir, entrata nel sodalizio grazie ai negoziati di Moretton.

A riascoltarle oggi, sono illuminanti le parole di Moretton quando Carlo Fulchir, nell’autunno scorso, presentò il piano industriale della ex Safilo di Martignacco 〈Ud〉:

«La presentazione del piano industriale ha permesso di illustrare la propria volontà industriale, confortata anche dalla sensibilità amministrativa del Comune e della Regione, che hanno reso più rapido il cammino imprenditoriale del Gruppo Fulchir».