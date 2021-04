SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! La Net di Udine con un trucco manda le famiglie a raccogliere i rifiuti abbandonati. I contribuenti pagano la ditta Idealservice 700mila euri-anno. Dov’é? Esclusivo.

Nella vivace zona est dell’ex città più elegante del Nord, i residenti sono sul piede di guerra. E’ giunto in queste ore un invito firmato dalla dirigente scolastica Beatrice Facchini che invita le famigliole a partecipare alla “Camminata Ecologica”. Un trucco planetaria che nasconde le gravi carenze del servizio di raccolta rifiuti vinto in gara d’appalto dalla Idealservice. La dirigente fa sapere che sabato 24 aprile è organizzata una passeggiata familiare per la raccolta differenziata dei tanti rifiuti abbandonati e per ripulire il quartiere. La Net del presidente Mario Raggi fornirà sacchi e guanti. Una presa per il culo clamorosa che nasconde le carenze della ditta che ha vinto l’appalto per la spazzatura delle strade e marciapiedi. Nel dicembre 2017 la Idealservice di Pasian di Prato si è aggiudicata, per il periodo di tre anni più due, l’appalto del servizio di pulizia strade e marciapiedi del comune di Udine. Importo di circa 700mila euri-anno pagati da Pantalone cui spetta anche il saldo della Tari. Insomma il capoluogo friulano su “unisce per un obiettivo”: rimediare al carente servizio della ditta appaltante che fa salti di gioia grazie alla dirigente scolastica impegnata a organizzare i trabocchetti ecologici per le famigliole udinese. Friuli Infetto, Regione malata.