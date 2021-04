AccoglienzaFriulana Exxx…Polzive!!! Accordo milionario fra i sindaci Fontanini e Pozzo per arricchire la Cooperativa Aedis. Accolti 35 minori per 6 mesi. Rette da oltre 350 euri al giorno a migrante. Totale 868mila euri. Esclusivo

I soldi non puzzano. Soprattutto se piovono sulla testa dei sindaci di centrodestra come nel caso di Fontanini e Pozzo. Il sindaco di Udine smista, quello di Pasian di Prato accoglie. L’ultimo provvedimento del capoluogo friulano è quello che vede coinvolte due cooperative. Il totale complessivo impegnato per accogliere 45 minori in un periodo di circa 6 mesi, sfiora i 900mila euri. Friulani senza mutande. Importi pro capite da 5 stelle superior. Eccoli:

Il corrispettivo pro-capite, pro-die per l’erogazione del servizio di accoglienza e assistenza a favore dei minori stranieri non accompagnati viene convenuto tra le Parti in:

€ 123,50 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore sottoposto ad isolamento fiduciario; ·

€ 350,00 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore positivo al Covid-19 e sottoposto ad isolamento nella struttura; ·

€ 80,95 (esclusa I.V.A.) corrispondenti alla retta per ogni giornata di effettiva presenza del minore collocato in struttura al termine del periodo di isolamento”.

Il valore del presente contratto ammonta, per il periodo 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021, a complessivi € 724.449,25.= (I.V.A. esclusa). Com’è stata distribuita la formidabile puglia

Affidamento ad AEDIS Soc. Coop. Soc. Onlus di Pasian di Prato, del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sottoposti ad isolamento fiduciario o positivi al Covid-19 è stata approvata la Convenzione, per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, ad AEDIS Società Cooperativa Sociale Onlus di Pasian di Prato (UD), del servizio aumentando il numero dei posti per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, portandoli dagli attuali 25 a 35 e autorizzando la Cooperativa stessa ad accoglierli anche presso la struttura di Grions del Torre. Alla Cooperativa Sociale HANNA HOUSE di Fiumicello Villa Vicentina (UD), è stato affidato il servizio di accoglienza di un massimo di 10 minori stranieri non accompagnati, verso una retta pro capite/pro die pari a € 80,00 più I.V.A. al 5%, quantificando in € 144.480,00 l’impegno di spesa da assumere per il periodo 12 aprile – 30 settembre 2021: € 80,00 x 10 minori x 172 giornate di accoglienza; Totale 868,929. Paga Pantalone.