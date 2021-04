BrusaferroSilvio Exxx…Polzive!!! Il nome del presidente dell’ISS finisce sotto i riflettori della Procura di Bergamo. Ipotesi di Reato Omissivo. Esclusivo

Tira una brutta aria. Un Friuli bastonato dall’emergenza Covid e barcollante di fronte alle soluzioni da prendere. A un Direttore Generale che se ne va, si aggiunge il caso del friulano Silvio Brusaferro (premiatissimo dalla giunta degli spaesati di Udine all’ultimo, straziante, Friuli Doc) che oggi finisce sul Corriere della Sera. Secondo i giornalisti Armando Di Landro e Giusy Fasano, la Procura di Bergamo “starebbe valutando le posizioni di chi avrebbe dovuto aggiornare il Piano Pandemico, fra gli altri anche lo stesso Brusaferro, che, da presidente dell’Istituto superiore di sanità, si occupa della prevenzione e il controllo delle malattie, Brusaferro oggi è portavoce del Cts, è competente principale sull’aggiornamento del Piano Pandemico nazionale” che è fermo al 2006. La contestazione é quella di “reato omissivo”.

Tutta nasce da un’inchiesta sulla mancata chiusura di un ospedale di Bergamo le cui indagini hanno raggiunto i piani alti della sanità nazionale e rivelato la confusione, le lacune e l’impreparazione con le quali il sistema salute italiano ha affrontato i primi mesi della pandemia. Questo è il punto e i magistrati scoprono che in Italia il Piano pandemico non è mai stato aggiornato dopo il 2006, malgrado fosse stato richiesto per ben due volte dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità, nel 2013 e nel 2018. L’allora direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della Sanità Ranieri Guerra (che da qualche giorno non ricopre più quel ruolo) che era anche l’inviato speciale in Italia per il Covid, non aveva dato risposte soddisfacenti. Tant’è che risulta indagato per false dichiarazioni e le parole del suo verbale finite in una rogatoria che descrive un lungo elenco di presunte bugie. I pubblici ministeri scrivono… e vengono fuori comunicazioni via WhatsApp di Guerra con Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità. Lui aveva smentito di aver mai fatto pressioni per far rimuovere dal sito di Oms Europa il report dal titolo: “Una sfida senza precedenti. La prima risposta dell’Italia al Covid”. Quel documento era stato pubblicato dai ricercatori dell’ufficio di Venezia, guidato da Francesco Zambon, e raccontava l’impreparazione, la gestione caotica e improvvisata dell’Italia davanti alla pandemia, specificando che in questo Paese il Piano pandemico non era mai stato aggiornato dopo il 2006. Chi avrebbe dovuto farlo? La competenza sembra fosse del direttore della Prevenzione del ministero, ruolo che Guerra aveva ricoperto dal 2014 al 2017, quando è passato all’Oms. Lui vide il report pubblicato e, a giudicare dalle chat scambiate con Brusaferro, andò su tutte le furie. Ma mentre rispondeva ai pm di non aver mai fatto pressioni per rimuovere quel rapporto, non sapeva che del suo interessamento per farlo sparire c’erano tracce scritte nei messaggi WhatsApp con Brusaferro, del quale la Procura ha acquisito i contenuti del telefono cellulare anche se lui non è indagato

«Sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia» gli scriveva Guerra. «Ho mandato scuse profuse al ministro e ti ho messo in copia di alcune comunicazioni…».

Insomma, Ranieri Guerra si agita. E agitandosi, facendo rimuovere quel report, crea le condizioni per finire sotto i riflettori della Procura che non avrebbe indagato sul report se fosse rimasto online. Ma questa vicenda del report ritirato non è centrale per l’inchiesta di Bergamo. Ben più importanza ha il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del Piano pandemico che, sia pure vecchio, era comunque una legge dello Stato con indicazioni precise su percorsi protetti in ospedale, provvedimenti per la popolazione, dispositivi di sicurezza. Per i dirigenti ministeriali, quindi, il rischio ora è che venga contestato un reato omissivo, proprio per la mancata applicazione di una legge dello Stato. Come esempio valga per tutti quello dell’epidemiologo Gianni Rezza, che oggi guida la Prevenzione del ministero della Salute. Appena ottenuto l’incarico, ha fatto preparare una bozza di nuovo Piano pandemico in pochi mesi. Praticamente da solo.