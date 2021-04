FarWestFriuli Exxx…Polzive!!! La fame morde. In arrivo il mangime Plus da Roma per i lupi ingaggiati da Fontanini: costo circa 2.000 euri. Pubblicato l’avviso per il presidio del quartiere Magnolie. Esclusivo

Anche le bestie hanno fame. In questo caso si tratta dei due pastori tedeschi acquistati dal comune di Udine su impulso del partito del 2% Fratelli d’Italia 〈...di Poltrona〉. L’operazione rientra nel quadro della politica di Fontanini per sgamare il traffico di stupefacenti. Dopo il fuoristrada PickUp e i 2 box-cuccia acquistati recentemente in Piemonte, arrivano le derrate alimentari. Il sindaco ha ordinato il mangime secco per i 2 pastori. Nello specifico si tratta della fornitura di mangime secco di alta qualità per un importo di €uro 1.547,88 così determinato: mangime Winner Plus n. 30 pz – €uro 1.200,00 + Iva 4% e mangime Winner Plus Snack n. 200 pz. €uro 245,80 + Iva 22% = €uro 299,88, per un totale di €uro 1.547,88 da impegnare a favore della ditta Winner Plus Pet Food srl di Capena (RM). Paga Pantalone. Mangime romano contro quello friulano. In ogni caso, a testimonianza che le promesse vanno mantenute, gli uffici cmunali hanno pubblicato l’avviso per la ricerca di un immobile da adibire a punto di sicurezza del servizio di polizia locale del comune di Udine. L’immobile dovrà essere situato tra le vie Roma, Battistig, Leopardi, Europa Unita e dovrà essere ben visibile e affacciato sulle vie pubbliche di maggiore frequentazione. La superfice minima da adibire a ufficio dovrà essere tra i 50 e i 60mq., idonea per accogliere 2-3 postazioni di lavoro e un bancone front-office protetto. Dovrà essere dotato anche di una cella di sicurezza provvisoria nel caso di fermo giudiziario. Presenza di servizi igienici ad esclusivo uso del personale. Udine FarWest.