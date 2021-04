SanitàFvg Exxx…Polzive!!! La fuga di Braganti fa scattare il ChairGame friulano. La nomina del direttore de “La Quiete” incrocia quella dell’AsuFc. La rosa degli aspiranti. Forza Italia Fvg polverizzata. Esclusivo

In foto le due griglie coi nomi degli aspiranti alla direzione dell’Asp La Quiete di Udine 〈a sx〉 e quella per la direzione dell’azienda sanitaria friulana a destra. Sono passate solo poche ore dalla delibera giuntale della regione Umbria, che nell’ambiente sanitario nazionale è già iniziata la giostra di nomi per la sostituzione. Sta destando qualche sospetto la lungaggine delle operazioni di nomina del direttore dell’Asp di Udine. Un incarico appetitoso ben retribuito che ora, con l’imprevisto della fuga di Braganti, rischia di diventare un ottimo elemento di compensazione. Un Chair Game di alto livello. Se per la Quiete si fa insistentemente il nome di Andrea Cannavacciulo, nell’azienda sanitaria Friulana le ipotesi sui nomi per la sostituzione del direttore, sono più complicate. Due punti fermi. Il direttore facente funzioni che sarà Alessandro Faldon e il direttore socio-sanitario Denis Caporale, che gode di una posizione centrale nel cerchio tragico del forzista Riccardi. Tuttavia la rosa degli aspiranti è densa di figure di alta professionalità. E’ la lista approvata dalla commissione di esperti e fornita a Fedriga-Riccardi per la formazione dei nuovi direttori generali della sanità del Friuli timbrata dalla giunta il 28 dicembre del 2019. Tolti i nominati, fra i quali appunto Braganti, Polimeni, Dorbolò, Poggiana e altri, la lista dà ampia discrezione a Riccardi per trovare il sostituto di Braganti.

Resta il cupo di un’atmosfera pesante e melmosa cui la Sanità del Friuli Venezia Giulia è precipitata sotto il pilotaggio di Riccardi. Dopo i magheggi sulle terapie intensive e lo stress del personale medico, arriva la doccia fredda della fuga di un direttore generale.

In chiave politica è una rumorosa sconfitta dell’assessore che trascina con sè tutta Forza Italia regionale percossa da una pestifera crisi indentitaria. Zanin-Mtf in contenzioso con una partecipata che gli chiede la restituzione di 140mila euri, lo scandalo della sua compagna Viero sistemata nel CDA di Friul Lab; l’assessora Gibelli che contribuisce all’allontanamento del diplomatico Zanardi Landi da Aquileia; Zalukar eletto in Forza Italia, che rifiuta di far parte del gruppo in consiglio regionale, seguono emorragie di eletti, come a Trieste che passano da Forza Italia alla Lega. A Udine il partito è diviso in correnti arroventate. E’ lo splash down azzurro, impensabile fino a pochi mesi fa e dove molti ormai guardano con favore alla costruzione della nuova casa del presidente.