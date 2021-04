DisordineSanitarioFvg Exxx…Polzive!!! Massimo Braganti scarica Riccardi: sarà il nuovo direttore regionale della sanità Umbra. La salviniana Tesei fa un dispetto a Fedriga Esclusivo.

Il direttore in fuga soleva ripetere: “Le mie radici sono umbre”. Del resto per il manager si tratta di un ritorno, giacché svolse il ruolo di commissario nell’Usl N°2 prima salire nel piovoso Friuli.

Come anticipato sabato scorso da Leopost, Braganti lascia il Friuli. Al disordine e taroccamenti sui numeri dei posti letto delle terapie intensive, si aggiunge la spernacchiata tirata dal direttore dell’azienda sanitaria Friuli Centrale Massimo Braganti a Riccardi e ai friulani. E’ il momento critico per la struttura pilotata dal vice presidente di Forza Italia che finisce soffocata nella morta gora del Covid. Il Friuli, in campo sanitario, ha fatto registrare le peggiori performances di tutte le altre regioni. Al netto delle fasi critiche sulla peste, in tempi di Prima Repubblica, tanto evocata dall’erede di Giovanni Collino, Riccardi sarebbe già stato accompagnato all’uscio.

Quindi, la giunta umbra della presidente Tesei ha deliberato stamattina che sarà Braganti il nuovo direttore regionale della regione centro-italica. L’ultimo ‘duello’ interno alla maggioranza sul nome del nuovo direttore della Sanità, si era combattuto fino a ieri, la contesa era tra Massimo Braganti e Daniela Donetti. Oggi la scelta caduta sull’attuale dg dell’Azienda Sanitaria Regione Friuli, incaricato a gennaio 2020 dal governo regionale del leghista Massimiliano Fedriga.