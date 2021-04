CividaleCivibank Exxx…Polzive!!! Le ombre DM Elektron di Buja e di Brașov sulla presidente Del Piero. Spunta la Mida Srl. Il Team Studio Nec. Pelizzo: “Ho qualche dubbio sul futuro della banca”. Oggi la riconferma di Stedile. Esclusivo.

E’ stata convocata per oggi l’assemblea ordinaria della banca di Cividale che approverà il documento contabile ritenuto molto “soddisfacente”. L’ordine del giorno prevede anche l’elezione di un componente del Cda in scadenza. Si tratta di Andrea Stedile, vicepresidente. Tuttavia la navigazione sul nuovo assetto di società per azioni rispetto al tradizionale ruolo di banca “Popolare” ha riservato forti perplessità. A partire dalle osservazioni dell’ex presidente Pelizzo per arrivare alle “ombre” che si stagliano alle spalle della presidente Del Piero. Pelizzo non scherza e, nella brillante intervista rilasciata ieri a Delle Case riferisce: «…Sono molto amareggiato per la trasformazione dell’istituto, ho intenzione di interrompere ogni rapporto con questa banca”. In realtà Pelizzo non ha mai creduto che la Cividale avesse la necessità di una trasformazione così strutturale. “La banca doveva restare espressione popolare e gestita da una plurarità di soggetti e non solo da pochi”. Il petardo di Pelizzo non tarda ad esplodere. Eccolo: “L’importante è che si sappia gestire l’istituto, e qui mi permetto di avere qualche dubbio considerata la gestione di questi ultimi anni. In una SPA le decisioni le prende chi pesa di più. Inoltre – conclude Pelizzo – le azioni sono ancora difficili da piazzare. Tengo a precisare che alla mia banca non ho mai chiesto un euro per interessi personali“. A cosa alludeva l’ex Presidente con queste parole? Gli osservatori più attenti alle vicende economiche a Est del nord est ricorderanno il caso DM Elektron di Buja dove la presidente Michela Del Piero, moglie del titolare Dario Melchior, è stata amministratore fino al 22 luglio dello scorso anno. Ha rivestito anche la carica di amministratore delegato. Inoltre è tuttora socia della DM di Buja attraverso la Mida Srl di cui è, salvo cessazioni dell’ultimo periodo, amministratore unico. Socio al 50% è il marito Melchior. Sede della Srl è via Giovanni Paolo II a Udine, dove è ospitato anche il team dello studio Nec e dei dottori commercialisti associati.

Tornando alla DM Elektron di Buja, malgrado le difficoltà economiche, gli operai in cassa integrazione e il progetto di esternalizzazione a Brașov (România), nel 2019 i compensi agli amministratori hanno raggiunto la cifra di 132 mila euri (!!!). La Dm di Buja vanta un credito dalla SC DM Elektron Romena di 2 milioni 662 mila euri. 〈Dm Elektron, specialistul în Proiectarea originală de producție, este conceput pentru a oferi un serviciu complet și vertical〉.

L’8 febbraio scorso nel tribunale di Udine veniva depositata la proposta del piano per la soluzione della crisi della Spa di Buja in cui è stata ammessa la procedura di concordato preventivo. Il trevigiano Sante Casonato è stato nominato commissario giudiziale. Ora va verificata la sostenibilità del piano concordatario e i tempi e i metodi su come saldare personale e fornitori. Friuli infetto, Regione malata.