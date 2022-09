SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Il progetto dell’acciaieria-mostro a San Giorgio fa infuriare i rappresentanti delle marine: La regione si accorge di noi dopo 3 anni. Centrale a idrogeno a Torviscosa.

Per far funzionare l’acciaieria-mostro di San Giorgio di Nogaro serve l’idrogeno. La Rup Magda Uliana e l’assessore Bini non dicono dove verrà prodotto. Tuttavia l’embrione indica un’area ben precisa: nell’area ex Caffaro di Torviscosa. Con quali mezzi verrà trasportato il combustibile a punta sud? Secondo alcuni consiglieri comunali di San Giorgio, la soluzione potrebbe essere quella della ferrovia, mentre per l’ex presidente-bis del Consorzio Aussa-Corno, Tullio Bratta, è sufficiente far passare un tubo nel sottosuolo (impossibile viste le caratteristiche del terreno). Per ora, è tutto aleatorio vi è solo la certezza che la regione di Fedriga-Bini-Uliana segue il principio caro ai nostalgici del ventennio: Decidiamo noi motu proprio senza attendere le paturnie dei fastidiosi cittadini o le delibere consiliari. Prima il profitto del mediatore Benedetti per conto degli Ucraini, poi la salute dei cittadini. Per questo motivo le amministrazioni dei comuni coinvolti, a parte quelle “amiche” non sanno nulla. Stesso discorso per le marine. Stamattina Bini ha convocato a Udine Assonautica ed Fvg Marinas i cui vertici sono rimasti sorpresi dal fatto che per tre-quattro anni nessuno si era mai preoccupato del settore ed oggi invece “siamo convocati a un tavolo regionale”. Giorgio Ardito ha reso noto che: “Verremo informati passo passo ma insomma anche oggi finalmente si è parlato di misure per lo sviluppo della nautica nella nostra regione”. Mai prima d’ora era successo. Andrea Bigot, di Fvg Marinas ha puntualizzato: “Se altrettanti capitali (80 milioni) venissero investiti per potenziare la nautica da diporto, la ricaduta sarebbe la medesima”. Quali scelte pensa di fare la regione? Turismo o veleno? Per le imprese le preoccupazioni sono molte e riguardano soprattutto l’impatto ambientale sulla laguna ed eventuali ricadute su turismo e attività diportistiche. All’assessore Bini è stata lamentata la convocazione tardiva – dopo più di 3 anni – di un tavolo per parlare dello sviluppo della nautica, e la regione lo fa solo adesso che c’è il progetto del mostro-acciaieria. Dov’erano prima? L’iniziativa puzza di bruciato un miglio giacché la settimana scorsa la coppia Bini-Uliana ha incontrato in gran segreto, e reso noto solo dopo il vertice, le amministrazioni di sindaci sottomessi a Trieste: Lignano, Latisana e Marano Lagunare. Stasera c’è consiglio comunale straordinario a Lignano e l’atmosfera si presenta rovente. Ben due documenti relativi all’acciaieria-mostro saranno discussi in aula. Tensione in maggioranza.