MaranoVolano Exxx…Polzive!!! La grande industria friulana ha fiducia nella Lega, ignorata Forza Italia: inconsistente.

In tempi di magra come gli attuali, portare centinaia di persone a Marano Lagunare dove l’unico sbocco, in caso di fuga, è sul mare, non è impresa trascurabile, ancor di più se a pochi chilometri di distanza (Pordenone) un partito alleato, Forza Tragica, presentava i propri candidati alle prossime politiche. La coincidenza non è casuale e permette di codificare il grado di influenza politica che una compagine possiede rispetto ad un’altra. A chi affiderebbero le proprie istanze i grandi industriali friulani? A giudicare dalle immagini delle due platee immortalate ieri sera (in alto Marano, in basso Pordenone), non c’è dubbio che Salvini, Dreosto e Fedriga offrano interlocuzioni più costruttive ed efficaci rispetto a quelle di Savino, Riccardi, Dal Mas, Piccin; luogotenenti in Friuli di Ronzulli, Fascina, Tajani. Sandra Savino ha pubblicato un laconico messaggio su Twitter: “Proprio ora a Pordenone tocchiamo con mano l’abbraccio del popolo di Forza Italia, in questa sala gremita la dimostrazione della vicinanza e dell’affetto della nostra gente”. Un centinaio scarso di persone, qualche amministratore locale, zero imprese.

Per questo motivo in prima fila a Marano ad applaudire “l’amico” direttore Senaldi e i vertici della Lega c’erano Michelangelo Agrusti, Tullio Bratta, Enzo Cainero, Gottardo (Cosef), Citossi e la grande impresa nordestina. Un segnale inequivocabile, come un future. Se oggi l’impresa del Nord dovesse investire nella fiducia di una classe politica lo farebbe con la Lega, non certo Forza Italia. Gli azzurri non sono riusciti a negoziare nemmeno un collegio uninominale sui 4 a disposizione. I forzisti sono candidati solo al proporzionale con scarse probabilità di successo al Senato e forse, per l’effetto flipper, potrebbe scattare un eletto alla camera (Savino). Ma questi sono dettagli che passano in secondo piano rispetto all’investimento che una classe imprenditoriale intende compiere su una classe dirigente. Per Fratelli d’Italia, il confronto con la Lega è ancora deficitario. Nemmeno il cadorino Tremonti, pescato dalla volenterosa Giorgia Meloni, pare scaldi i cuori dell’impresa. L’ex ministro presenta sfumature irrequiete che gl’industrali non gradiscono: Euroscettico, antimercatista, nemico della globalizzazione. Come scrive “Il Foglio” è l’anti Draghi dalle nove vite. Oggi Salvini si trova ancora in Friuli: è stato a San Daniele a Redipuglia ed è in viaggio verso San Vito al Tagliamento dove ad accoglierlo troverà i vertici della Consorzio della Zona Industriale di Ponte Rosso. Il fiore all’occhiello dell’industria friulana.