LegaMotosega Exxx…Polzive!!! A Marano Lagunare Salvini-Fedriga sprigionano energia elettorale. Serata formidabile, elettori in delirio per il capitano. Rispunta il nome di Bossi.

Per rendere ancora più incandescente l’incontro di ieri sera, gli organizzatori hanno inondato il finale con le note trascinanti di Loretta Goggi: applausi e musica. Se la Lega, dopo i saliscendi dei sondaggi e le incomprensioni sulle sanzioni alla Russia avanzate da Salvini domenica a Cernobbio, aveva bisogno di benzina, ebbene, ieri sera a Marano Lagunare (Ud) ha fatto un pieno di energia nucleare. Il popolo leghista friulano non tradisce (Bosello lo testimonia) e il 25 settembre il partito otterrà un successo clamoroso. Lo si è capito ieri sera. Il comune della scossa, il comune del sindaco che ha riqualificato il centro storico e il comune in cui si festeggia, una volta ogni tre anni, la Beata Vergine, ha ospitato oltre 600 persone che hanno seguito il convegno dal titolo: “L’Italia che vogliamo, l’autonomismo che difendiamo”.

L’autonomismo è anche gastronomia e tradizione locali: polenta, frico e latteria sette mesi, targati Alberto Budai.

I lavori sono stati aperti dal sindaco Popesso e dall’infaticabile Enzo Cainero che ha portato il giro d’Italia sulle rive dell’Aussa Corno; a seguire il panel sull’energia con Michelangelo Agrusti, Tullio Bratta (accompagnato dal presidente Cosef Gottardo) e Vannia Gava; a seguire l’autonomismo con Elena D’Orlando e un applauditissimo Massimiliano Fedriga che ha tuonato: c’è un aggressione da parte della sinistra contro l’avversario, prima contro Berlusconi oggi contro Salvini; abbiamo subìto, come regione Friuli Venezia Giulia, non soltanto l’immigrazione che arriva via mare, ma subiamo anche la rotta balcanica. C’è qualcosa che non funziona in questo sistema perché non stiamo parlando di rifugiati, di persone che fuggono da un conflitto o di persone che hanno diritto a protezione sussidiaria, stiamo parlando di immigrazione illegale. Fra il pubblico si sono notati, Pittoni, Cisint, Pizzimenti, Arianna Dreossi, Panizzut, Bubisutti, Bernardis, Calligaris, Zilli, Alberto Guerra, Ilaria Panizzolo, Di Betta, Foramitti, Elena Lizzi, i registi della manifestazione Dreosto e Leon; Franz, Laudicina, Cunta, Slokar, Sing, Petiziol, Ciani, Marioni, Moschioni, Bordin, Miani, Polesello, Michele Guerra, Spagnolo, Bosello, Seganti, Tosolini, Valentino Zanin, Toller, Orlando e molti altri. Alle 21 e 30, dopo un collegamento tv con Sky, ha fatto il suo ingresso trionfale Matteo Salvini: Via la legge Fornero; flat tax; prudenza sulle sanzioni alla Russia; ho fatto la tessera della Lega nel 1990 perché c’era un genio, Umberto Bossi, che parlava di federalismo, era giusto allora, è giusto oggi; da ministro dell’interno ho controllato i confini e tornerò a farlo tra un mese; oggi (ieri) da Bolzano a Treviso tutti gli esercenti mi hanno fatto vedere le bollette triplicate nei costi, o si mettono 30 miliardi adesso per salvare lavoratori, commercianti, pensionati e sindaci (scuole o case di riposo), oppure il paese salta; le sanzioni fanno guadagnare Stati Uniti, Norvegia e Olanda; chi sceglie la Lega, sceglie l’energia nucleare pulita e sicura di ultima generazione; sarà un autunno caldo nelle piazze e un autunno freddo nelle case.

A giudicare dal clima e dai rumors “rubati” ai margini del padellone del frico, in Friuli la Lega sarà ancora il primo partito del centro destra. Un pò di pazienza, manca meno di 20 giorni.