AmaroPortogruaro Exxx…Polzive!!! Questa sera vertice decisivo per capire il futuro del sindaco leghista. Domani scadono i venti giorni. Rischio voto nel 2023. Siluro di Sara Moretto.

A causa della difficile agibilità politica della maggioranza che guida il comune di Portogruaro, il 17 agosto scorso il sindaco Favaro ha rassegnato le dimissioni. Come da regolamento, domani scadono i 20 giorni che la norma consente al primo cittadino di ritirarle o confermarle. In tal caso arriverebbe un commissario a gestire l’ordinaria amministrazione fino alla prima finestra utile per le nuove elezioni: primavera 2023. Le ragioni della crisi della Lega nel comune di Portogruaro vanno ricercate nei difficili rapporti con gli alleati (Lista Senatore, Fratelli d’Italia e Forza Italia) emersi fin dalla nomina della giunta. Recentemente Fratelli d’Italia aveva chiesto un rimpasto di giunta ma il sindaco ha risposto picche. In ogni caso il detonatore che ha fatto esplodere la maggioranza è stato attivato dalle dimissioni dell’assessore al bilancio Claudia Salvador della Lista “Forza Portogruaro”. A ruota la famosa delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio che è stata bocciata dal gruppo dell’ex sindaco Maria Grazia Senatore (4 voti, sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia) e dall’opposizione. Avevano votato a favore solo i 3 consiglieri della Lega.

Dopo nemmeno 2 anni dalle elezioni, il sindaco Florio Favero si è arreso: «Con rammarico abbandono il percorso intrapreso, prendendo atto che non esistono in questa maggioranza le condizioni per poter proseguire il mio incarico e con serenità affrontare i tanti problemi che si evidenzieranno nel prossimo futuro». A rendere ancora più confuso il quadro vi è la condizione del vice sindaco Mattia Del Ben della Lega che, per ragioni professionali, potrebbe dimettersi anche lui dalla carica. Sul punto interviene la candidata al proporzionale Senato per Italia Viva, Sara Bonetto: