MaranoVolano Exxx…Polzive!!! La Lega regala a Salvini la vittoria di Miss Italia Fvg: L’incoronata Alice era candidata col Carroccio alle ultime elezioni di Tarcento.

Cernobbio è già dietro l’angolo. In una campagna elettorale così breve e tambureggiante si vive alla giornata e non c’è tempo per le paturnie sulle sanzioni o meno a un paese invasore.

Questo pomeriggio il leader della Lega sarà a Marano Lagunare (Ud), il comune che ha plasmato il futuro deputato Graziano Pizzimenti ed il comune dove un ponte è stato collaudato (???!!) solo alcuni mesi fa ma che oggi mette a rischio, causa scariche elettriche, i cittadini. Cernobbio è già dietro l’angolo perché la Lega friulana dei leader Dreosto, Zilli, Mazzolini, Leon, Roberti, Fedriga hanno in serbo un grande regalo per il capitano: la vittoria di Alice Toniutti come Miss Italia Friuli Venezia Giulia. Alice è di Tarcento e lo scorso anno è stata candidata nella lista della Lega che ha superato il 10% e che ha permesso al sindaco Steccati di riconfermarsi sindaco. Alice è arrivata terza superando candidati ben più quotati e dirigenti della zona. Sarà una leghista a rappresentare il Friuli alle pre finali del più famoso concorso di bellezza italiano. La puledra di Tarcento ha 24 anni è un perito agrario, lavora in un magazzino, si occupa della logistica e ama molto fare sport, quelli che pratica sono l’equitazione, palestra e nuoto. Salvini, lasci stare rigassificatori, slide, sanzioni, centrali nucleari. Per vincere ci vuole il sorriso di Alice. Qualcuno sta pensando di portarla stasera a Marano. Olé.