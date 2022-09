AmaroPortogruaro Exxx…Polzive!!! L’aria di Salvini rinsavisce Florio Favero: Dimissioni ritirate. Il sindaco leghista per restare in sella sarà ostaggio dell’ex sindaca Senatore. Il caso del vice sindaco.

Non poteva dare un dispiacere a Salvini e ben per questo, Florio Favero, sindaco leghista di Portogruaro (Ve) eletto solo un paio d’anni fa ha ritirato le dimissioni. Il 17 agosto aveva tuonato contro i suoi alleati (Lista Senatore; Fratelli d’Italia; Forza Italia) accusandoli di voler mettere i bastoni fra le ruote del suo mandato amministrativo. Ieri ha ritirato le dimissioni e, di conseguenza, dovrà rimangiarsi tutte le critiche che aveva rivolto ai componenti della maggioranza. Aveva affermato: “Non ci sono più le condizioni per continuare”. Per quanto riguarda la composizione della giunta, la dott.ssa Claudia Salvador sarà sostituita dall’ing. Guido Giuseppin nel ruolo di assessore al Bilancio ed entro un paio di mesi sarà valutata l’opportunità di nominare un nuovo assessore. Resta incerta la posizione del vice sindaco, il leghista Mattia Del Ben impegnato a Padova per motivi di lavoro. Sventato quindi il pericolo di un commissario in comune a Portogruaro. Le ragioni del ritiro sono così motivate: “Ho deciso di ritirare le dimissioni dopo un’attenta riflessione e una serie di valutazioni che ho fatto dopo aver ricevuto molti attestati di stima e richieste di andare avanti da parte di cittadini, categorie economiche e imprenditori che temevano la lunga gestione commissariale che ne sarebbe derivata – ha spiegato in conferenza Florio Favero -. La mia non è assolutamente una marcia indietro e, soprattutto, non intendo, con questa mia decisione, ritrattare in alcun modo tutto ciò che ho dichiarato quando mi sono dimesso e che, anzi, riconfermo. La mia decisione si basa su un atto di fiducia che voglio riproporre in quella che ritengo ancora la maggioranza che può amministrare la nostra Città e sarà una fiducia che assieme cercheremo di costruire e di valutare nei prossimi mesi, con l’auspicio che alla fine prevalgano gli interessi reali dei cittadini. La mia scelta è anche frutto di un amore verso Portogruaro: non è stata una decisione facile, proprio perché può essere interpretata come una voglia di rimanere attaccato alla poltrona, ma non è così. In questi 20 giorni mi sono confrontato con diversi consiglieri della maggioranza e ho riscontrato in più componenti del gruppo che ha come riferimento l’ex sindaco Senatore la volontà di superare i vari ostacoli”. Sullo sfondo il caso del dottor Mario Pizzolitto che da capogruppo della Lega è passato in Forza Portogruaro e ora con Azione di Calenda. Il sindaco ha reso noto che il consigliere non sarà più invitato alle riunioni della maggioranza di governo della città per le posizioni da lui assunte negli ultimi mesi.