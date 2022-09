LignanoPantano Exxx…Polzive!!! Alessandro Santin fa tremare la maggioranza: Chiesta la revoca delle concessioni di suolo pubblico a un privato; esposto alla Magistratura sui posti barca furbetti. Cosa fanno 40 vigili?

Rovente consiglio comunale ieri sera a Lignano, dall’impianto dell’acciaieria-mostro di San Giorgio di Nogaro alle concessioni-regalo a un privato. Il dettaglio:

Il comune di Lignano, attraverso la regione, ha concesso al reuccio di Pineta la gestione di circa 300 parcheggi auto nella zona del lungomare Kechler e piazza D’Olivo alla modica cifra di 120 euri cadauno a stagione più iva. Un affare spaventoso che il sindaco Laura Giorgi si guarda bene dal revocare. Perché la maggioranza di centrodestra rifiuta un’entrata così importante? E qui spunta il famoso “Piano B” della campagna elettorale. Il consigliere comunale Alessandro Santin lo aveva promesso: “Non posso fare accordi col centrodestra giacchè, in caso di sconfitta di Marosa, per il reuccio di Pineta sarebbe scattato il “Piano B”. Profeta.

La giornata di ieri è stata molto educativa per capire la solida intesa che si è venuta a creare in questi mesi fra “Re Giorgio” e Progetto Fvg. L’imprenditore lignanese è stato accolto dall’assessore Bini a Udine con tutti gli onori. In serata il sindaco di Lignano Laura Giorgi lo ha scudato da tutte le puntuali osservazioni sollevate dal consigliere comunale Santin rispetto ai magheggi delle concessioni sugli spazi pubblici e sugli ormeggi in transito delle marine. Il punto:

La concessione in essere fra la regione e la “LignanoPineta spa” comprende Marina Uno e diverse centinaia di parcheggi, piazze e strade dove l’amministrazione comunale non può mettere becco. E lascia fare. Santin non ci sta e tuona: “L’Amministrazione comunale ha sempre il potere di revocare la concessione alla luce di sopravvenute nuove valutazioni dell’interesse pubblico”. Santin è sorpreso dal fatto che alcuni organizzatori di manifestazioni di qualsiasi natura, vengono dirottati, dagli uffici comunali, presso la sede di una società privata. Osserva Santin: “E’ un fenomeno che va avanti da anni, non dipende certo da questa giunta ma oggi un approfondimento lo merita”. La pubblica amministrazione dovrebbe amministrare il proprio territorio e invece se ne lava le mani. Dice il consigliere comunale: “Il territorio comunale dovrebbe essere regolamentato dall’ente pubblico. A Lignano invece vige una sorta di sistema feudale ormai solidificato che va avanti da anni e che vede un privato impadronirsi di spazi pubblici solo per una prassi sostanziale cui nessun amministratore ha chiesto chiarimenti. E’ una questione curiosa – prosegue Santin – ci sono degli spazi e dei parcheggi a pagamento che rientrano all’interno di concessioni a privati. Assurdo”. L’assessore Massimo Brini replica: “E’ un’interrogazione anomala, sono concessioni che la regione ha dato ai privati. Fino al 2029 non si può fare domanda di sdemanializzazione”. Tuttavia ammette che si potrebbe derogare la concessione. E allora…che aspetta? Sui parcheggi, conferma che non sono privati ma sono soggetti al codice della strada. Lo stallo viene venduto a 120 euri più iva a stagione (un affarone per la SPA). Santin ribadisce: “Non è vero che il comune debba attendere la scadenza della concessione per revocarla. Ma la seconda interrogazione è ancora più spigolosa della prima. Sempre firmata Santin, quella sull’ormeggio temporaneo: Qualunque marina deve concedere posti barca in transito, un ormeggio per questioni di sicurezza. A Lignano la norma è disattesa e i posti e gli ormeggi destinati alla sicurezza sono affittati per tutta la stagione estiva. “Ciò – conferma Santin – costituisce un lucro indebito per i concessionari. Anzi, alcuni spazi di transito sono utilizzati da navi trasformate in hotel o ristoranti, come a Marina Uno”. “Perché nessuno controlla?” si chiede il consigliere. “Cosa fa la quarantina di vigili in servizio a Lignano? Quanti sono quelli che restano in ufficio?”. Per questo motivo il consigliere ha promesso che porterà le carte alla Magistratura. A chiudere la scoppiettante seduta emerge anche la questione Promotur-Lisagest-Comune e darsena Porto Vecchio. Per il consigliere sussistono dei profili di interessi in conflitto clamorosi. Chi controlla cosa? Chi controlla gli ormeggi? Perché il comune omette di far rispettare le norme? Centrodestra nel caos a poche settimane del voto nazionale e dalla madre di tutte le elezioni.