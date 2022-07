SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Falllimento-Bis per la DM ELektron di Buja. Melchior sperava di farla franca con la delocalizzazione. 40 operai sul lastrico. Latrina Friuli.

Fallimento bis per la DM Elektron di Buja. Com’era prevedibile, anche l’azienda satellite, delocalizzata in Romania a Râșnov (Râșnov Romacril) è finita nel tritacarne del fallimento. Dario Melchior, marito dell’ex presidente della Civibank di Cividale Michela Del “Puero”, ha consegnato i documenti contabili al Tribunale di Udine, ufficio giudiziario. La linea che i legali della società hanno suggerito al Melchior è quella dell’autofallimento. La stessa seguita per l’azienda pilota di Buja. Il Tribunale di Udine ha fissato la data della prima udienza: 12 dicembre. Per l’azienda di Buja invece l’udienza è fissata al 10 ottobre 2022 per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato Calienno. Una quarantina gli operai sono con la cassa integrazione ormai agli sgoccioli visto che l’azienda di Buja aveva iniziato a trasferire i macchinari nel 2018. Nel gennaio del 2021 ci furono grandi manifestazioni all’esterno dell’azienda, i dipendenti protestavano per i mancati pagamenti degli stipendi. Non tiravano un boro da ben 8 mesi. Le stesse categorie sindacali avevano chiesto ripetutamente l’apertura dei tavoli d’incontri con i vertici dell’azienda. Melchior li aveva sempre rinviati all’ultimo minuto e senza giustificazioni. I lavoratori nei mesi scorso avevano sperato in un epilogo positivo grazie all’arrivo dell’azienda veronese Exor, che a gennaio era entrata con un affitto di ramo d’azienda che avrebbe poi dovuto tramutarsi in acquisto previa omologa del concordato preventivo presentato in tribunale. Nulla da fare giacché il Tribunale ha rifiutato la soluzione proposta e di conseguenza, Dario Melchior ha portato i libri in Tribunale di sua spontanea volontà. Una brutta pagina dell’industria friulana.