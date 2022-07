CentroTuttiDentroExxx…Polzive!!! Giovanni Toti inaugura “Italia al Centro”. Zampata di Fedriga-Nazionale su Repubblica: Draghi punto di riferimento in Europa.

L’intervista di Fedriga apparsa oggi su “Repubblica” mette in evidenza un connotato del presidente sempre più orientato a un progetto strettamente unito a Draghi. Ovvero una grande forza politica Atlantica spurgata dalle scorie estreme che hanno sostenuto questa fase emergenziale del dopo Conte. Fedriga, analizza la situazione politica in generale e parla da leader nazionale dopo la visita negli Stati Uniti. Indica la strada e l’ancoraggio europeo della Lega al Partito Popolare Europeo. Tempo al tempo. Fedriga e Berlusconi sembrano quasi sincronizzati. Il presidente del Friuli parla di progettualità e di affidabilità, Berlusconi teme che l’ex pupillo Toti possa erodere particelle di elettorato al centro e annuncia: “Forza Italia è indispensabile per chi guarda a una forza moderata e occidentale”.

Dal canto suo il governatore ligure Giovanni Toti, ha tenuto a battesimo Italia al centro, il nuovo soggetto nato dopo l’esperienza in comune con il sindaco di Venezia Brugnaro. Alla convention che si e’ svolta oggi a Roma in tanti hanno risposto all’appello, da Azione a Italia viva, fino al movimento di Clemente Mastella che in Friuli è rappresentata dal coordinatore regionale Riccardo Prisciano. Si tratta di “un’area potenziale di elettori che va dal 14% al 18% si definisce di Centro e chiede politiche in grado di superare le emergenze e di garantire stabilita”. Alla convention di oggi ha partecipato anche Maristella Gelmini.

Tornando a Fedriga, i brani più significativi dell’intervista sono i seguenti: “Siamo un Paese che fa parte di un’alleanza, quella Atlantica. La nostra stabilità, forza e convinzione di farne parte deve essere indipendente da chi governa pro tempore. Questa deve essere la continuità della nostra politica estera. Dobbiamo avere punti fermi come sistema paese che siano trasversali rispetto ai governi, e diano garanzie internazionali per l’affidabilità dell’Italia”. Come affronterete le prossime elezioni? “Bisogna reagire con grande pragmatismo. Si è visto soprattutto dopo la pandemia: le persone ricercano affidabilità e progettualità per il Paese. Noi dobbiamo avere la capacità di indicare come vediamo l’Italia non per la prossima campagna elettorale, ma alla fine del mandato, nel caso dovessimo vincere”. Rapporti Usa Italia? “In questo momento il presidente Draghi è un punti di riferimento europeo. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell’Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governo Draghi stia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica”. Quindi continuerete ad appoggiarlo? “La Lega è sempre stata molto compatta su questo governo. Ovviamente abbiamo sollevato criticità non dovute alla sua azione, ma ad iniziative parlamentari di una parte della maggioranza, che non è politica ma creata per l’emergenza nazionale. All’interno di una maggioranza così eterogenea è ovvio che bisogna trovare obiettivi strategici condivisi. E ce ne sono. Pensiamo alla crisi energetica, l’approvvigionamento di materie prime e componentistica, la politica industriale. Il governo deve lavorare su questi temi fondamentali per il Paese, e non alimentare politiche strumentali di divisione, probabilmente utili alla campagna elettorale, ma non all’Italia”. La legge elettorale? “Non la vedo come una priorità”.