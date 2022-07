DoppiForni Exxx…Polzive!!! Bufera sull’affidamento diretto del comune di Udine al sindaco-architetto leghista di Forni di Sopra. Chiesto un question time al sindaco.

Ha destato molta irritazione fra i dipendenti del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia, la notizia pubblicata ieri su Leopost che il sostituto del dirigente ad interim (Pesamosca) del servizio di interventi di riqualificazione urbana, Francesca Savoia, ha affidato direttamente (la Rdo su E-appalti risulta inviata solo all’interessato) al sindaco leghista di Forni di Sopra Marco Lenna (il comune in cui vogliono realizzare un nuovo municipio da circa 6milioni di euri), l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ex caserma Osoppo di Udine. Le osservazioni sono molteplici. A partire dal fatto che la determina presenta dei lati di opacità amministrativa legati al Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, nella fattispecie: un sindaco, posizione organizzativa e libero professionista, che prende con disinvoltura incarichi da altri comuni, quando invece un funzionario dipendente che, per ricevere gli incarichi è costretto a ricorrere al part time al 50%. Queste “cortesie” per gli amici di partito (ambedue i sindaci sono leghisti), sono possibili grazie al fatto che il comune amministrato dal sindaco Lenna è al di sotto dei 5000 abitanti dove la legge Bassanini non rientra. Ecco spiegato il motivo per cui in Carnia respingono con forza le aggregazioni fra comuni. Vieppiù che il famoso Testo Unico 267 del 2000 stabilisce che: “i componenti della giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato. Il legislatore ha voluto porre un freno al disinvolto fenomeno di promiscuità amministrativa che si verificava spesso e volentieri nelle pubbliche amministrazioni. Il sindaco di Forni di Sopra ha ottenuto l’affidamento diretto con un ribasso sull’offerta del 25,9%. Totale 30mila euri.