MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Trema il sottopotere friulano. Esposto dell’imprenditore Vescovini: Ipotesi di corruzione, turbativa d’asta, associazione per delinquere sul progetto Smart Gas. A chi venivano affidati i lavori?

Il progetto SmartGas di un rigassificatore ideato dall’imprenditore Alessandro Vescovini (presidente del Gruppo Sbe-Varvit, 500 dipendenti solo a Monfalcone) è stato polverizzato a causa di dirigenti e di un “Sottopotere” burocratico che ne ha impedito la realizzazione. In fumo un investimento di 2 milioni di euri. Osserva Vescovini: “Questa regione è comandata da burocrati che sono lì da decenni a prescindere dalle elezioni e che decidono tutto. Chi ha gestito il porto – prosegue Vescovini – è la stessa persona da trent’anni ed è riuscito a dare lavori portuali prima a Vidoni che faceva strade e poi a Polese che fa strade”. Ieri l’annuncio di nuovi sviluppi rispetto a un esposto depositato in Procura a Gorizia dallo stesso Vescovini alcuni anni fa. L’ipotesi di reato è quella di “Gestione non autorizzata di rifiuti in concorso”, inserito nel primo filone dell’inchiesta quello della manutenzione del canale la cui gara da un milione di euri era gestita dall’Azienda Speciale per il Porto con la supervisione della Camera di Commercio di Gorizia. Le ditte coinvolte due: L’impresa Polese di Sacile (Pn) e la ditta subappaltatrice Lmd di Malcontenta di Venezia. Nel fascicolo della Procura di Gorizia è finito anche Sergio Signore allora Rup dei lavori di manutenzione dei fondali del porto. Attualmente è dirigente dell’autorità di sistema dello scalo di Monfalcone. La seconda inchiesta, ispirata dall’esposto dell’imprenditore Vescovini, è legata al progetto di escavo da 14milioni di euri la cui gara, bandita dagli uffici regionali, era stata vinta da un’associazione temporanea d’impresa che ha visto ancora una volta per protagonista la Polese di Sacile (conosciuta anche a Udine per i lavori al Palazzetto dello sport Carnera) e la Xodo e Zeta dragaggi. L’escavo doveva iniziare a settembre, ora è tutto congelato. Il Gip del Tribunale di Gorizia, viste le ipotesi di reato che coinvolgono sei soggetti, sono: associazione per delinquere, corruzione, turbativa d’asta. Il Giudice ha trasmesso gli atti al Tribunale di Pordenone, distretto giudiziario della Polese di Sacile (Pn). La Procura è guidata dal procuratore Raffalele Tito. Dal canto suo Alessandro Vescovini commenta: “Mi hanno massacrato,questo gruppetto faceva le cene segrete per tramare nei miei confronti mi hanno procurato un danno enorme. Sono in possesso di migliaia di intercettazioni con decine di nomi”. Trema il sottopotere. Ancora nel 2014 l‘imprenditore ricordava:

«Noi il gas lo stiamo pagando troppo. Noi viviamo di export, ma come facciamo a competere con chi paga l’energia un terzo se non addirittura la metà di noi? Così non ce la facciamo a sopravvivere e non è un ricatto, è un avvertimento. Tra Abs, Tecnosider, Pittini, Palini e Bertoli, Fantoni, Sbe, Sangalli, Gruppo Cividale, Marcagaglia, Trametal e Burgo ci sono in gioco 10 mila posti di lavoro che devono essere protetti. L’impianto non è strategico a livello nazionale, serve alla nostra industria regionale».