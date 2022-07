ScartineComunali Exxx…Polzive!!! L’isterico Fontanini scarica la sua squadra. Chiede un vertice Lega per prenotare la ricandidatura a peggior sindaco di Udine con una sua lista. CentroDestra nel caos.

Bocciato anche l’onesto vice sindaco Michelini che oggi cerca di difendere la squadra (“Noi facciamo, voi (opposizione), parlate”. E viene smentito da Vestaglia. Psicodramma da ricovero.

Nessun sindaco avrebbe scaricato in modo così vomitevole e cinico la sua squadra. Nessuno. Per Fontanini la sua maggioranza è composta da scartine: Franz, Laudicina, Manzan, Ioan, Ciani, Michelini, Zanolla, Cigolot, Falcone, Marioni, Olivotto, Barillari… Questo è ciò che traspare dalla breve intervista pubblicata oggi sul MV al sindaco di Udine. Evidentemente il fatto che sia stato giudicato da “Il Sole 24 ore” come uno dei sindaci peggiori d’Italia e che nessuno in maggioranza abbia espresso solidarietà o lo abbia confortato, deve avergli fatto perdere l’equilibrio mentale. E così, sul giornale di oggi, il sindaco spara a zero contro la squadra che lui stesso ha scelto. Ignavo. Fontanini, fin dai tempi della provincia, ha sempre applicato il metodo pilatesco: Scaricare su assessori o consiglieri le responsabilità della sua guida amministrativa, lui presiede la Giunta ma la colpa è degli altri: C’è un caso Exe? Lui non sa nulla! C’è una fidejussione falsa per l’acquisto di una discarica in Sardegna? Lui non sa nemmeno dove si trovi. C’è stato uno spreco di oltre 1 milione di euri per le sagome stradali del suo vice Marchetti e votato in giunta? Lui non può essere responsabile. C’è un problema sicurezza a Udine? se ne lava le mani. E’ uno dei peggiori e meno amati sindaci d’Italia? la colpa è della squadra imposta dai partiti. Fontanini reagisce come una zitella isterica e assicura (su eventuale candidatura): “Vorrei una squadra amministrativa rinnovata composta da persone di maggior esperienza”. In tal senso, pensa a una Lista che porti il suo nome visto che non ha fiducia nemmeno nel suo partito, e presentarsi alle elezioni per fare un dispetto agli alleati (ne parlerà con la neo delegata Barbara Zilli il 18 luglio). Un’elaborazione che va sostenuta per consentire al centrodestra di togliersi da Udine il più presto possibile e consegnare la città nella mani di giovani leve competenti e appassionate che riportino il capoluogo del Friuli al decennio d’oro di Honsell. La candidatura di Fontanini metterebbe in crisi anche la squadra di Saro-Colautti che punta sull’ex rettore De Toni. Tutti sanno che l’ex Senatore di Martignacco sta cercando di rifilare il bidone al centrodestra lacerato che, pur di disintegrarsi sul modello Verona, è disposto a fare accordi anche con chi sta raccogliendo i cocci di tutto quel mondo di ribolliti della politica friulana che si lascia infinocchiare dal treccartaro. Non c’è un progetto ma solo partecipazione, come cantava Giorgio Gaber.