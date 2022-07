Rissa da antologia quella scoppiata stamattina verso le 5 a Lignano Pineta sul Lungomare Kechler. Circa una settantina di giovani si è affrontata fra la pineta e l’asfalto del lungomare. Volavano calci, pugni, bastoni e cocci di bottiglie. In città non si era mai vista una cosa simile. Una persona è rimasta ferita in modo molto grave da un oggetto che gli si è conficcato in testa. Ambulanze e forze dell’ordine sul posto.