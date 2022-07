GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Clamorosa spaccatura nel centrodestra in FVG: Zanin filo Putin replica a Fedriga sul conflitto. Il.caso finisce sulla stampa nazionale.

Il forzista Pier Mauro Zanin, presidente del consiglio della regione Friuli Venezia Giulia prende una posizione filo grillina sull’invasione russa e replica all’ ancoraggio atlantico dell’Italia delineato ieri dal presidente Fedriga su Repubblica Due presidenti contro e una maggioranza regionale clamorosamente lacerata. Il tema non é riconducibile a petardi estivi. Qui c’è polpa. Divisioni di base che nel centrodestra non vengono mai messe in discussione. Soprattutto in Forza Italia, partito con cui é stato eletto Zanin. L’ossatura dell’intervento del presidente pubblicata dal Messaggero Veneto di oggi si sviluppa sul ragionamento che la guerra é colpa della “politica espansionistica degli Usa”. Una posizione completamente diversa dal pensiero espresso ieri su Repubblica da Fedriga. Totalmente filo atlantica. La tesi filo grillina di Zanin ha fatto subito il giro delle redazioni dei giornali ed è stata ripresa dall’Huffington Post a cura di Mauro Suttora che scrive:

“Neanche al più scatenato dei putinisti era finora venuto in mente di chieder soldi agli Stati Uniti (invece che a Putin) come ‘ristoro’ per la guerra in Ucraina.

C’è riuscito oggi Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: “La guerra affonda l’Italia, gli Usa paghino i costi”, propone sul Messaggero Veneto.

“Il pensiero unico imposto dalla Nato a forte trazione americana ci ha fatti schierare a supporto di un incondizionato, frettoloso, scomposto e ingenuo appoggio all’Ucraina”, denuncia Zanin, “in un conflitto che si è voluto semplificare come quello dei buoni contro i cattivi”.

Linea dura che non possiamo permetterci: “Mostriamo muscoli che la palestra del benessere ha afflosciato, se non azzerato”. Saremmo dei mollaccioni, insomma: “Invece di ricercare pace e dialogo finanziamo armanenti e rifiutiamo confronti con la Russia, adducendo scuse di ogni tipo”.

La colpa, per Zanin, è tutta della “politica espansionistica e imperialista degli Usa, che potrebbe farci affondare. Invece di offrire briciole per la ricostruzione dell’Ucraina, gli americani dovrebbero ristorare l’Europa in cambio dei nostri sacrifici”.

Parole a metà fra centri sociali e bottegai piccolo borghesi in cerca di risarcimento. Peccato che i talk show siano in pausa estiva, altrimenti Zanin, già sindaco di Talmassons (Udine), avrebbe una ribalta assicurata. Tanto più che non è un estremista grillino o leghista, ma un dirigente di Forza Italia. Povero Berlusconi.”