FinanzaFvg Exxx…Polzive!!! Francesco Clarotti verso la guida di Fvg Plus, il nuovo braccio operativo regionale a sostegno del credito agevolato per aziende e privati. La regione “regala” la cassaforte Mediocredito ad ICCREA per 26 milioni di euri.

L’infelice esperienza del Mediocredito regionale verso il tramonto; un’istituto regionale che nel corso della sua attività di credito agevolato alle imprese ha creato una voragine di circa 400 milioni di euri di incagli. La regione, alcuni anni fa, aveva ceduto parte delle quote all’istituto ICRREA, passando dalla maggioranza assoluta a relativa. In questi giorni si attende il perfezionamento della cessione totale del patrimonio regionale composto da relazioni e clienti per un controvalore di 26 milioni di euri. Per questo motivo, la funzione del Mediocredito è stata rimpiazzata con la società FvgPlus. Grazie a una legge del febbraio scorso è nata la nuova partecipata con capitale a maggioranza regionale che dovrà occuparsi del credito agevolato. Amministratore unico, indicato dall’assessore Zilli sarà Francesco Clarotti, membro del consiglio di amministrazione di Friulia Spa e di Julia Portfolio Solutions Spa. L’intento del nuovo amministratore unico sarà quello di ricondurre sotto lo stretto controllo dell’Amministrazione alcuni strumenti di sviluppo considerati strategici per la crescita delle imprese, come i fondi rotazione. Oltre a ciò non sono esclusi in un prossimo futuro di affidare alla nuova società anche i servizi per la gestione dei contributi prima casa. Disporrà di un budget di circa 3 milioni di euri, mentre Friulia, di Federica Seganti, ha già messo a disposizione 500mila euri. Francesco Clarotti, che viene da una solida esperienza in KPMG e Generali fa parte di quel cerchio ristretto di tecnici della finanza cui la regione ha affidato le chiavi del credito e degli aiuti alle imprese. Un Inner Circle riservatissimo composto da Alessandro Da Re, presidente del Frie regionale e da Michele Zanolla, membro del Comitato di gestione del Frie e consigliere nel Cda di Confidi.