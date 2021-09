SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Costruzione nuova sede della Banca di Cividale. Il Tribunale di Trieste condanna l’istituto al pagamento di circa 500mila euri. Correntisti impauriti.

Il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, ha rigettato le domande della Banca di Cividale rispetto all’azione di responsabilità contro i responsabili dell’operato di una società controllata dall’istituto di Cividale, la Tabogan Srl incaricata della costruzione della nuova sede. I magistrati hanno condannato la banca al pagamento delle spese di lite, liquidate per ognuna delle parti in causa – singole o plurime – in euro 18.000,00 per competenze, oltre ad esborsi, spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge. Totale circa 25mila euri a testa che, moltiplicati per ognuna delle parti, porta il corrispettivo a 475mila euri, quasi mezzo milione. Sentenza esecutiva pronunciata a Trieste il 19 agosto scorso. Squali Friulani paga Pantalone.

Da fonti vicine al consiglio di amministrazione, pare che i vertici della Banca avessero declinato e respinto la proposta conciliativa dei magistrati che avrebbe consentito di far risparmiare oltre 250mila euri alla banca. Rischiare e affrontare una sentenza efficacemente istruita si è rivelato un bagno di sangue per la Spa-Benefit friulana. I correntisti sono angosciati: Su chi ricade il danno economico determinato dal comportamento disinvolto e spregiudicato del CDA? Secondo il Tribunale, l’opera prestata dalla Tabogan è stata valutata comunque di buon pregio, e per questi motivi la soccombenza delle spese di lite opera come per legge anche nei riguardi dei terzi chiamati.

La Banca Popolare di Cividale S.C.P.A. aveva esercitato un’azione sociale di responsabilità relativamente ai fatti di cui alla costruzione della nuova sede della Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. e relative operazioni immobiliari nei confronti degli amministratori della società controllata Tabogan S.r.l. per carenze di gestione e attivato un’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. per carenza di controllo sull’operato della Tabogan S.r.l., nel periodo compreso tra il 2006 e gli inizi del 2013. Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati Dott. Arturo Picciotto Presidente estensore, Dott. Riccardo Merluzzi Giudice, Dott. Daniele Venier Giudice, ha pronunciato la seguente Sentenza tra Banca di Cividale S.p.A. (già Banca di Cividale S.C.p.A. e prima ancora Banca Popolare di Cividale S.C.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avvocati prof. Massimo Franzoni, Marco Padovan, prof. Alfredo Antonini

contro

Lorenzo Pelizzo, Franco Gremese, Elio Miani, Gianluca Visonà, Francesca Bozzi, Adriano Luci, Graziano Tilatti, Mauro De Marco, Carlo Del Torre, Giancarlo Del Zotto, Sergio Tamburlini, Anna Martegani, Carlo Devetak, Luciano Lucatelli, Generali Italia Spa, Allianz Spa, Luciano Di Bernardo, Daniele Lago, Francesco Morena.

“Rigetta le domande proposta da parte attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate per ognuna delle parti in causa – singole o plurime – in euro 18.000,00 per competenze, oltre ad esborsi, spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge”.