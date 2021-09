OsservatorioCodroipo Exxx…Polzive!!! Decolla nel cuore del Friuli il new deal politico: Domenica 26 serata di beneficenza in favore della ONLUS La Pannocchia

E’ stata organizzata per domenica 26 settembre la Serata di Beneficenza in favore della Onlus “La Pannocchia” presso l’Hotel Nodo di Codroipo. L’iniziativa gode del patrocinio del comune e di un significativo impegno dell’assessore alla cultura Tiziana Cividini. Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest’anno assume un notevole significato per via del contesto stagionale cui viene organizzato. Chi si fa carico di questa serata di natura benefica, è il centrodestra friulano-roosveltiano che guarda con attenzione a quella parte di popolo che ormai la sinistra del Ddl Zan e dello Ius soli ha abbandonato. “La Pannocchia” è una Onlus che si occupa della gestione di residenze per disabili, e la classe dirigente di Codroipo, molto attenta ai ribaltamenti politici, ha colto al volo la proposta lanciata da Salvini domenica scorsa a Palmanova: “Voglio istituire un ministero per le disabilità per aiutare le persone in difficoltà economiche e sociali”. Spiazzata la sinistra capalbiana del Ddl Zan.

Uno degli organizzatori, il diplomatico di scuola vaticana 〈si contano numerose frequentazioni Oltretevere〉 Luciano Facchini, tiene precisare che: “Nel terzo millennio occorre creare un welfare nuovo e moderno con maggiori tutele per le persone fragili, rafforzare i diritti dei lavoratori e riportare sul tavolo delle decisioni, anche amministrative, i corpi intermedi. Non si può continuare ad alimentare per sempre l’immigrazione. E non è detto che il popolo sia d’accordo nel fare questo”. Manifesto elettorale.

Infatti, la serata del 26 incrocia le vibrazioni della campagna per le amministrative ed inevitabilmente lo sguardo indicherà l’appuntamento di Codroipo, cui mancano poco più di 6 mesi. Per questo motivo, la serata, oltre al tema della beneficenza, sarà ricca di dialoghi e di relazioni fra candidati. Non è un caso che all’Hotel Nodo abbiano assicurato la loro presenza alcuni big regionali fra cui il vice presidente e assessore al Welfare Riccardo Riccardi e l’assessore alle attività produttive Sergio Bini. Non mancherà l’amministrazione comunale e l’esponente di punta dei progressisti friulani, Guido Nardini che viene dato sempre più vicino a una candidatura col centrosinistra del neonato “Polo Civico”.