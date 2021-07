SqualiCivibak Exxx…Polzive!!! Pende il bidone da 2,5milioni di euri tirato agli azionisti in favore della DM Elektron sul controvalore dei recessi. La denuncia di una dipendente. Esclusivo.

Pesa sul controvalore delle azioni 〈5,28 euri cadauna rispetto al valore dell’acquisto di 24,50〉 di chi ha chiesto il recesso, il prestito da 2,5 milioni di euri che i maneggioni della Civibak hanno autorizzato in favore di un’azienda decotta come la DM Elektron di Buja. Due date fondamentali: il 19 febbraio scorso quando il Tribunale di Udine ammette al concordato la società amministrata da Dario Melchior, marito della presidente della Civibank Del Piero, e il 4 giugno 2020, quando la Civibank concesse alla DM Elektron di Buja un finanziamento di euro 2.500.000,00, per 4/5 garantiti da Mediocredito Centrale di Roma. Com’è stato possibile – rileva una dipendente – ottenere quel finanziamento? Chi pagherà ora? Non certo la Presidente Del Piero, non certo Massimo Fuccaro, nonostante si abbia contezza dei suoi pesanti interventi per ottenere un’istruttoria favorevole al finanziamento. Noi – rileva un’azionista – avevamo denunciato, all’epoca della richiesta del finanziamento, che sulla DM Elektron, già amministrata dalla nostra presidente, pendevano indagini penali e si sentiva odor di bruciato, ma Fuccaro e gli altri cortigiani ci hanno risposto a malo modo e la denuncia è stata sovrastata da pagine a pagamento sulla stampa locale che pubblicizzavano il buon governo della Banca e le ottime prospettive di bilancio. Sulla questione è stato presentato un esposto in Procura a Udine, al giudice Calienno del Tribunale di Udine, al curatore fallimentare Casonato, al Mediocredito e alla Banca d’Italia. Una prima istruttoria dell’analista della Civibank, datata 25 maggio 2020, non aveva autorizzato la concessione degli affidamenti richiesti poichè i dati provvisori 2019 forniti, erano privi della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. La mancanza di quei documenti rappresentava un limite per lo sviluppo del parere istruttorio. Nella relazione si leggeva che “la situazione è molto delicata e fragile; va preso atto che è venuto a mancare il supporto dei fornitori in termini di credito di fornitura non oneroso e che la produzione è stata e continua ad essere finanziata dai principali clienti i cui accordi non ci sono noti”. Secondo una dipendente, questa istruttoria è stata eliminata ed è stata sostituita da una più edulcorata e propedeutica alla concessione da parte della Civibank di un finanziamento di 2,5 milioni di euri al marito della presidente Manuela Del Piero. Regia e intervento fattivo di Massimo Fuccaro. Squali friulani. Azionisti bidonati dal progetto autoreferenziale di trasformazione della banca popolare in società per azioni.